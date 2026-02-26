روسيا تعلن تسليم أوكرانيا 1000جثة مقابل 35 لموسكو

أعلن رئيس الوفد الروسي للمفاوضات بشأن أوكرانيا أنه تم تسليم 1000 جثة لجنود أوكرانيين إلى أوكرانيا و35 جثة لجنود روس إلى روسيا.

وبالأمس ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته "تبذل قصارى جهدها" لإنهاء "القتل والمذبحة بين روسيا وأوكرانيا، حيث يُقتل 25 ألف جندي شهريًا".

ووصف ترامب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد مرور أربع سنوات على اندلاعها بأنها "حرب ما كانت لتحدث لو كنت رئيسًا".

وأشاد الرئيس ترامب بإنهاء ثماني حروب خلال الأشهر العشرة الأولى من ولايته.

وقال: "بصفتي رئيسًا، سأسعى لتحقيق السلام حيثما أمكنني ذلك، ولن أتردد أبدًا في مواجهة التهديدات التي تواجه أمريكا أينما اقتضت الضرورة".

وفي سياق آخر، قال الرئيس ترامب، إن إيران طورت صواريخ قادرة على تهديد أوروبا والقواعد الأمريكية في الخارج، ويعملون على إنتاج صواريخ تصل قريبا للولايات المتحدة.



وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد، إن إيران حُذِّرت خلال الصيف "من القيام بأي محاولات مستقبلية لإعادة بناء" برنامجها للأسلحة النووية، "ومع ذلك، فإنها تستمر، وتبدأ من جديد"، مضيفا "لقد قضينا عليهم، وهم يريدون البدء من جديد"، مضيفًا أن إيران "تسعى مجددًا لتحقيق طموحاتها الخبيثة".