محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تنتهي اليوم بعد ساعتين لا غير

انتهت محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا في جنيف اليوم الأربعاء بعد ساعتين فقط، ووصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "صعبة" واتهم روسيا بتعمد عرقلة إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، بحسب رويترز.





وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية خلال محادثة عبر تطبيق واتساب بعد انتهاء المحادثات بوقت قصير "نرى أن تقدما قد أحرز، لكن المواقف تختلف في الوقت الحالي لأن المفاوضات كانت صعبة".

وقال رستم أوميروف، الذي يقود فريق كييف للتفاوض، في تصريح منفصل إن اليوم الثاني اتسم بمفاوضات "مكثفة تناولت موضوعات مهمة". وأضاف أن الجانبين عملا على صياغة قرارات يمكن إرسالها إلى رئيسي البلدين.

وقال فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس، وشغل من قبل منصب وزير الثقافة، للصحفيين إن مفاوضات أخرى ستعقد قريبا دون تحديد موعد.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء اتهم زيلينسكي روسيا "بمحاولة إطالة أمد المفاوضات التي كان من الممكن أن تصل بالفعل إلى المرحلة النهائية".

وتجري محادثات السلام بوساطة أمريكية في سويسرا، في وقت أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين في الأيام القليلة الماضية إلى أن الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان نجاح المحادثات تقع على عاتق أوكرانيا ورئيسها.