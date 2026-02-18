قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أرمينيا.. مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في تبادل لإطلاق نار بالعاصمة يريفان

حادث إطلاق نار
حادث إطلاق نار
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بمقتل شخص وإصابة ستة آخرين في تبادل لإطلاق نار بسلاح آلي في العاصمة يريفان بأرمينيا .

   وفي سياق متصل ؛ لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة أخرون في حادث إطلاق نار الساعات الماضية خلال مباراة هوكي للشباب في ولاية رود آيلاند شمال شرق الولايات المتحدة.

وصرحت رئيسة شرطة باوتكيت، تينا جونكالفيس،للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن مطلق النار كان من بين القتلى بينما تم نقل الجرحى وهم في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وتابعت: إن شخصًا ما ساهم في إنهاء الحادث العنيف بسرعة، وذلك بتدخله ومحاولته السيطرة على مطلق النار الذي كان متواجدًا في الملعب لمشاهدة مباراة هوكي لأحد أفراد عائلته.

وأضافت أن مطلق النار توفي متأثرًا على ما يبدو بجرح ناري ألحقه بنفسه، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقالت رئيسة شرطة باوتكيت: "يبدو أن هذا الحادث كان مُستهدفًا، وربما يكون مرتبطًا بنزاع عائلي".

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، يأتي هذا الحادث بعد شهرين تقريبًا من مأساة عنف مُسلح هزت رود آيلاند في جامعة براون، حيث قتل مُسلح طالبين وأصاب تسعة آخرين.

أرمينيا حادث إطلاق نار الولايات المتحدة الأمريكية مباراة هوكي ولاية رود آيلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026

ترشيحاتنا

محافظ مطروح

ترحيب وجولات وتكليفات.. تحركات مكثفة للمحافظين الجدد عقب الوصول لمحافظاتهم

أشقاء يقتلون محامية إثر حكم قضائي| ومحام زميلها: اعتدوا عليها وقيدوها وألقوها من الشرفة

أشقاء يقتلون محامية إثر حكم قضائي| ومحام زميلها: اعتدوا عليها وقيدوها وألقوها من الشرفة

الزوجين

ملحقوش يفرحوا.. ماذا حدث لعروسين بعد 3 ايام من زواجهما؟

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد