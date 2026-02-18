أرمينيا.. مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في تبادل لإطلاق نار بالعاصمة يريفان

أفادت تقارير إعلامية بمقتل شخص وإصابة ستة آخرين في تبادل لإطلاق نار بسلاح آلي في العاصمة يريفان بأرمينيا .

وفي سياق متصل ؛ لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة أخرون في حادث إطلاق نار الساعات الماضية خلال مباراة هوكي للشباب في ولاية رود آيلاند شمال شرق الولايات المتحدة.

وصرحت رئيسة شرطة باوتكيت، تينا جونكالفيس،للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن مطلق النار كان من بين القتلى بينما تم نقل الجرحى وهم في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وتابعت: إن شخصًا ما ساهم في إنهاء الحادث العنيف بسرعة، وذلك بتدخله ومحاولته السيطرة على مطلق النار الذي كان متواجدًا في الملعب لمشاهدة مباراة هوكي لأحد أفراد عائلته.

وأضافت أن مطلق النار توفي متأثرًا على ما يبدو بجرح ناري ألحقه بنفسه، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقالت رئيسة شرطة باوتكيت: "يبدو أن هذا الحادث كان مُستهدفًا، وربما يكون مرتبطًا بنزاع عائلي".

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، يأتي هذا الحادث بعد شهرين تقريبًا من مأساة عنف مُسلح هزت رود آيلاند في جامعة براون، حيث قتل مُسلح طالبين وأصاب تسعة آخرين.