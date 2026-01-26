منزلاوي يبحث مع سفير أرمينيا التطورات الإقليمية والقضايا المشتركة

استقبل السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بمكتبه اليوم الإثنين 26 يناير 2026، إرمين ساركيسيان، سفير أرمينيا لدى جمهورية مصر العربية.

خلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شملت المناقشات التحديات الراهنة على الساحة الدولية.

كما استعرض الطرفان سبل تعزيز آليات التعاون القائمة بين الأمانة العامة وجمهورية أرمينيا، بما يساهم في الدفع قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر بمقتضى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2005.