الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس يوم غد الأحد، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توقع الخبراء أن تكون الظواهر الجوية يصاحبها شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما توجد فرص تساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيزة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

وتوقع الخبراء أيضا وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج العقبة قد تمتد بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما توقعوا حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 متر واتجاه الرياح شمالية غربية

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس: معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الجديدة 21 10

6 اكتوبر 22 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 19 15

بورسعيد 19 16

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 19 11

رأس سدر 21 12

نخل 20 07

كاترين 14 04

الطور 23 14

طابا 20 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 13

الاسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 21 12

رأس غارب 24 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 28 16

حلايب 26 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 27 16

أبرق 27 15

جبل علبة 28 15

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 11

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 26 14

الأقصر 26 15

أسوان 28 16

الوادى الجديد 25 13

أبوسمبل 28 16

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 37 24

المدينة 34 21

الرياض 32 20

المنامة 25 21

أبوظبى 33 21

الدوحة 29 22

الكويت 24 16

دمشق 18 06

بيروت 18 15

عمان 16 08

القدس 17 09

غزة 19 14

بغداد 23 11

مسقط 29 23

صنعاء 26 10

الخرطوم 43 26

طرابلس 20 12

تونس 17 07

الجزائر 18 09

الرباط 18 08

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 16 01

إسطنبول 12 07

إسلام آباد 23 12

نيودلهى 30 18

جاكرتا 33 24

بكين 12 03

كوالالمبور 34 24

طوكيو 15 08

أثينا 16 05

روما 19 08

باريس 13 05

مدريد 16 06

برلين 13 06

لندن 11 04

مونتريال 02 01-

موسكو 08 03-

نيويورك 07 06

واشنطن 16 07

نواكشوط 27 18

أديس أبابا 25 12