قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل فن الحرب الحلقة 25.. يوسف الشريف يكتشف سرا خطيرا عن ريم مصطفى
الرئيس السيسي: مصر تظل شامخة أبية مهما تعاظمت التحديات وتفاقمت الصراعات فى محيطنا
الجيش الإيراني يكشف عن تفاصيل مقتل 104 عسكريين في هجوم أمريكي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الأولى بالرعاية
بقدرات مذهلة.. ماذا تقدم فيراري SF90 سترادل الخارقة؟
الرئيس السيسي: ليس من المنطقى ولا العدل الاستمرار فى الاقتراض بالعملة الصعبة
الرئيس السيسي: أتفهم المشاعر السلبية الناجمة عن رفع أسعار المنتجات البترولية
صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ الاثنين 16 مارس بعد قرار التبكير
الرئيس السيسي: نستهلك منتجات بترولية قيمتها تريليون جنيه سنويا
شريف عبد النور: ركّزت على بناء خبرتي المهنية قبل الانخراط في أعمال العائلة وبيع "فيتراك" كان قرارا منطقيا
الرئيس السيسي: نبذل قصارى جهدنا لإخماد نيران الحرب فى الخليج
علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس يوم غد الأحد، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توقع الخبراء أن تكون الظواهر الجوية يصاحبها شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما توجد فرص تساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيزة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

وتوقع الخبراء أيضا وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج العقبة قد تمتد بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما توقعوا حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 متر واتجاه الرياح شمالية غربية

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس: معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج 2 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الجديدة 21 10

6 اكتوبر 22 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 19 15

بورسعيد 19 16

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 19 11

رأس سدر 21 12

نخل 20 07

كاترين 14 04

الطور 23 14

طابا 20 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 13

الاسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 21 12

رأس غارب 24 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 25 17

شلاتين 28 16

حلايب 26 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 27 16

أبرق 27 15

جبل علبة 28 15

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 11

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 26 14

الأقصر 26 15

أسوان 28 16

الوادى الجديد 25 13

أبوسمبل 28 16

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 37 24

المدينة 34 21

الرياض 32 20

المنامة 25 21

أبوظبى 33 21

الدوحة 29 22

الكويت 24 16

دمشق 18 06

بيروت 18 15

عمان 16 08

القدس 17 09

غزة 19 14

بغداد 23 11

مسقط 29 23

صنعاء 26 10

الخرطوم 43 26

طرابلس 20 12

تونس 17 07

الجزائر 18 09

الرباط 18 08

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 16 01

إسطنبول 12 07

إسلام آباد 23 12

نيودلهى 30 18

جاكرتا 33 24

بكين 12 03

كوالالمبور 34 24

طوكيو 15 08

أثينا 16 05

روما 19 08

باريس 13 05

مدريد 16 06

برلين 13 06

لندن 11 04

مونتريال 02 01-

موسكو 08 03-

نيويورك 07 06

واشنطن 16 07

نواكشوط 27 18

أديس أبابا 25 12

هيئة الأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد انكسار العاصفة الترابية.. هل تتكرر في العيد؟

ترشيحاتنا

اللافتة التى سقطت

بسبب الطقس السيئ.. تفاصيل سقوط ضحيتين في الغربية وأخرى بالإسكندرية

بروتوكول تعاون

تفاصيل بروتوكول تعاون لتحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة بين الصحة والتنمية المحلية

واقعة مسن مقيد داخل دار رعاية بمصر الجديدة.. وشاهدة عيان:تضم 15 مسنا وتعمل دون ترخيص

بالصور

أحلامك تكشف إصابتك بهذا المرض قبل ظهور الأعراض.. لا تستهون بكوابيس الليل

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
‏سعر ‏سوبارو امبريزا موديل 2010 في سوق المستعمل| صور

أنتونيلي يحقق رقما قياسيا في الصين وسط هيمنة مرسيدس

قبل عيد الفطر.. 6 ماسكات طبيعية من مطبخك لبشرة نضرة ومشرقة

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد