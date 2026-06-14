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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تجاوز المليار.. تركي آل الشيخ يكشف ميزانية أول 6 حلقات من مسلسل “الأمير”

مسلسل الأمير
مسلسل الأمير
يارا أمين

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حجم الميزانية التي خُصصت لإنتاج أول ست حلقات من مسلسل “الأمير”، مشيرًا إلى أنها بلغت مليارًا و100 مليون جنيه.

وأوضح تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن تكلفة إنتاج الحلقات الست وصلت إلى نحو 21 مليون دولار، بمتوسط 3.3 مليون دولار للحلقة الواحدة، مؤكدًا أن العمل يُعد من أكبر الإنتاجات الدرامية في الشرق الأوسط خلال العام الجاري.

مسلسل الأمير

ويأتي مسلسل “الأمير” من تأليف صلاح الجهيني، ويستند إلى فكرة للمستشار تركي آل الشيخ، بينما يتولى إخراجه ستيفن هوبكنز، ويُنتج من خلال استوديوهات صلة بالتعاون مع منصة “شاهد” ومجموعة MBC، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وتدور أحداث المسلسل حول ضابط مصري يعمل في مهمة سرية داخل شبكة دولية معقدة، حيث يتقمص هوية أحد أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة، قبل أن يجد نفسه في مواجهة سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في حبكة تجمع بين الأكشن والإثارة، إلى جانب إبراز الجانب الإنساني في حياته وعلاقاته العائلية.

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