رسالة خاصة من تركي آل الشيخ لـ علي معلول في عرض 7 Dogs

وجه المستشار تركي ال الشيخ رسالة الي علي معلول لاعب الأهلي السابق بعد حضوره فيلم 7dogs

وكتب تركي ال الشيخ من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"اهلاً بالكابتن علي".



فيلم سفن دوجز فكرة المستشار تركي أل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ومنة شلبي وتارا عماد ونجوم العالم مونيكا بيلوتشي وسلمان خان ومارتن لورانس ومن النجوم العرب ناصر القصبي وإخراج بلال العربي وعادل فلاح.

فيلم «dogs 7»

واستطاع فيلم «dogs 7» الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر مشهد تفجيري في تاريخ السينما على مستوى العالم.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.