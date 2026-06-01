أرقام وإنجازات علي معلول في ذكرى رحيله عن الأهلي

يصادف اليوم 1 يونيو ذكرى إعلان النادي الأهلي رحيل نجمه علي معلول عن الفريق بعد سنوات مليئة بالعطاء والإنجازات والبطولات.

أعلن النادي الأهلي رحيل علي معلول عن صفوف الفريق قبل أن يعود لناديه السابق الصفاقسي التونسي لختام مسيرته.أرقام علي معلول مع الأهلي

وانضم علي معلول للأهلي في 25 يوليو 2016، ليقضي في القلعة الحمراء 8 سنين و6 أشهر بما يعادل 3,108 يومان حيث شارك معلول مع الأهلي بشكل عام في 287 مباراة، بإجمالي 25061 دقيقة، سجل خلالها 51 هدفا، وصنع 83 هدفا آخرين.

وفي الدوري المصري الممتاز شارك معلول في 165 مباراة سجل 35 هدفا وصنع 44 آخرين.

وفي بطولة السوبر المصري شارك في 8 لقاء سجل 1 أهداف وصنع ثلاث أهداف.

ولعب في كأس مصر في 17 لقاء سجل هدفين وصنع 6 أهداف.

ولم يوفق معلول في كأس السوبر الإفريقي حيث شارك في ثلاث مباريات لم يسجل أو يصنع أي أهداف خلال البطولة.

وفي بطولة الدوري الإفريقي لعب معلول ثلاث مباريات لم يسجل بينما وصنع هدف.

وعبر مشاركته في دوري أبطال إفريقيا شارك معلول في 81 مباراة سجل خلال 10 أهداف وصنع 26 أهداف.

وفي كأس العالم للأندية لعب معلول 12 مباريات سجل 3 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

بطولات معلول مع الأهلي

وحقق علي معلول مع النادي الأهلي 21 بطولة بواقع 5 ألقاب في الدوري الممتاز وأربع ألقاب في كأس مصر و5 بطولات كأس السوبر المصري والفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات كما حقق لقب كأس السوبر الإفريقي مرتين، و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.