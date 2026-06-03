مونيكا بيلوتشي تحتفل بنجاح “7 Dogs” وتُشيد بأصداء الفيلم العالمية

حرصت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي علي الاحتفال بنجاح فيلم 7DOGS، وذلك بعد الاشادات والأصداء الواسعة الذي تناولت أداء الفيلم وإيراداته منذ طرحه.

ونشرت بيلوتشي عبر حسابها علي انستجرام تقارير أجنبية تتناول نجاح الفيلم وعلقت "فيلم الأكشن والإثارة “7 Dogs” فيلم من إخراج المخرجين عادل العربي وبلال فلاح"

وتجسد مونيكا بيلوتشي في الفيلم شخصية جوليا ليوني، زعيمة شبكة توزيع عصابة دولية، حقق انطلاقة قوية في الأسواق العربية، خاصة مع تصاعد الاهتمام بالأفلام ذات الطابع العالمي المشترك.

فيلم «dogs 7»

فيلم سفن دوجز فكرة المستشار تركي أل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ومنة شلبي وتارا عماد ونجوم العالم مونيكا بيلوتشي وسلمان خان ومارتن لورانس ومن النجوم العرب ناصر القصبي وإخراج بلال العربي وعادل فلاح.

فيلم «dogs 7»

واستطاع فيلم «dogs 7» الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر مشهد تفجيري في تاريخ السينما على مستوى العالم.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي هذا المشهد تم استخدام قرابة 325 خرطوشا من النيتروم شديد الانفجار، 25 خزان وقود، 2 طن من بنتونيت، 159 من كاب تفجير كهربائى فورى، 4 كيلومترات من فتيل المتفجرات، 21،200 لتر بنزين، 3 سيارات تريلا 40 قدما و 4 شاحنات و 5 أطنان.

وبذلك حطم فيلم «dogs 7» الرقم القياسى لأكبر كمية متفجرات فى مشهد واحد مستخدما 405.85 كيلوجرام من المتفجرات، متجاوزا الرقم القياسى المسجل من قبل فيلم جيمس بوند.