7 Dogs» يحقق رقمًا تاريخيًا.. تركي آل الشيخ: الحمد لله كسر حاجز الـ100 مليون

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بنجاح فيلم 7Dogs الذي تخطت إيراداته الـ 100 مليون

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بـ فيس بوك: الحمد لله.. أول فيلم يكسر حاجز الـ 100 مليون في 4 أيام ونصف.

واستطاع فيلم «Dogs 7» الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر مشهد تفجيري في تاريخ السينما على مستوى العالم.



وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «Dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية