محافظ سوهاج يوجه بحملات بيطرية وندوات إرشادية لمواجهة الكلاب الضالة

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن انطلاق حملة بيطرية وتوعوية شاملة بقرية "الجبل" التابعة لمركز جهينة، وذلك في استجابة فورية لواقعة العقر الجماعي التي أسفرت عن إصابة 6 أشخاص من أبناء القرية.

وأوضح المحافظ أن التدخل لا يقتصر على التعامل الميداني المؤقت، بل يمتد ليشمل سلسلة ندوات تعريفية وتوعوية مكثفة تجوب قرى المركز، لتعليم المواطنين وخاصة الأطفال كيفية تفادي عقر الكلاب، والخطوات السليمة للتعامل الآمن معها في الشوارع.

وذلك إلى جانب رفع درجة الجاهزية الطبية بالمستشفيات لضمان التوافر الدائم للأمصال الحيوية المضادة لمرض السعار.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن هناك خطة جارية تستهدف بؤر انتشار الكلاب الضالة بعدة مناطق بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى أن التحرك البيطري يعتمد بالكامل على الأساليب العلمية الحديثة المتماشية مع خطة الدولة.