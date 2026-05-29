أحمد عز يشكر الجمهور السعودي على استقباله لـ 7 DOGS

أعرب النجم أحمد عز عن اعتزازه بالاستقبال الحافل الذي حظي به فيلمه الجديد "7 دوجز" من الجمهور السعودي في جدة، مؤكداً أن هذا الترحيب لم يكن مفاجئاً له، إذ سبق أن لقي الأمر ذاته حين زار المملكة بفيلمه "ولاد رزق".



وأشاد أحمد عز بالجهد الجماعي الذي أسهم في خروج الفيلم بهذه الصورة، مشيراً إلى أن النجاح يعكس عملاً مضنياً بدأ من المستشار تركي آل الشيخ، مروراً بالكاست المتميز وفريق الإخراج، وصولاً إلى الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته دور العرض في مختلف أنحاء المنطقة العربية.



واختتم أحمد عز تصريحاته بثقة قائلاً: "نحن لا نقل عن المستوى العالمي حين تتوافر الإرادة والتخطيط الجيد وتتكامل العناصر الفنية.



وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «Dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.