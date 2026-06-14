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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منذر رياحنه في الإيمي الدولية 2026.. بطل "الاجتياح" يعود إلى الجائزة العالمية من بوابة التحكيم

منذر رياحنة
منذر رياحنة
تقى الجيزاوي

تواصل العاصمة الإماراتية أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لصناعة الإعلام والترفيه، باستضافتها الجولة النصف النهائية من جوائز الإيمي (اوورد) الدولية 2026 للعام الخامس عشر على التوالي، بمشاركة نخبة من أبرز صُنّاع الدراما والتلفزيون من مختلف أنحاء العالم.


لجنة التحكيم مش جوائز الإيمي الدولية ٢٠٢٦

وشهدت لجنة التحكيم لهذا العام حضور عدد من الأسماء البارزة في المشهد الفني العربي، من بينهم الفنان الأردني منذر رياحنه، الهندي جولشان  جروفر
إلى جانب  قيس الشيخ نجيب،  امهيرة عبد العزيز، منال سلامة، عادل اديب وميساء مغربي، في تأكيد جديد على الحضور العربي المتنامي في المحافل الفنية الدولية.


ويُعد اختيار الفنان منذر رياحنه لعضوية لجنة التحكيم امتداداً لمسيرته الفنية الحافلة، والتي ارتبطت بأحد أهم الإنجازات العربية في تاريخ جوائز الإيمي الدولية، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل الاجتياح، الذي يُعتبر حتى اليوم المسلسل العربي الوحيد الذي فاز بجائزة الإيمي الدولية عن فئة أفضل مسلسل تلفزيوني.


وشكّل مسلسل الاجتياح  محطة فارقة في تاريخ الدراما العربية، إذ تناول أحداثاً إنسانية ووطنية بطرح درامي عميق، تحت إدارة المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، أحد أبرز المخرجين العرب الذين تركوا بصمة استثنائية في صناعة الدراما التلفزيونية، ولا تزال أعماله تحظى بتقدير واسع لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.


وتعكس استضافة أبوظبي المتواصلة لهذه المرحلة المهمة من جوائز الإيمي الدولية الثقة العالمية المتزايدة بالإمارات كمركز رئيسي للإبداع والإنتاج الإعلامي، فضلاً عن دورها في دعم الحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين مختلف صُنّاع المحتوى حول العالم

وتُعد هذه المرحلة من أهم مراحل #الإيمي_الدولية، حيث تخضع الأعمال المشاركة لتقييم دقيق وسري قبل إعلان القائمة النهائية للترشيحات في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع #جوائز_الإيمي_الدولية في #نيويورك يوم 23 نوفمبر 2026، لتكريم أفضل الأعمال التلفزيونية المنتجة خارج الولايات المتحدة.

جوائز الإيمي اوورد الدولية 2026 منذر رياحنة لجنة التحكيم الإيمي الدولية ٢٠٢٦

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