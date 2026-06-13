أبوظبي تستضيف الجولة نصف النهائية لتحكيم جوائز الإيمي الدولية 2026

استضافت أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026، الجولة النصف النهائية من التحكيم لجوائز الإيمي الدولية لعام 2026، وذلك باستضافة من مجموعة بيراميديا، حيث اجتمعت نخبة من كبار المتخصصين والخبراء في قطاع الإعلام والترفيه لتقييم الأعمال المشاركة ضمن إحدى فئات الجائزة، تحت إشراف ممثل عن الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية

وضمت لجنة التحكيم لهذا العام مجموعة من أبرز الشخصيات في قطاع الإعلام والإنتاج التلفزيوني، من بينهم المخرج عادل أديب، والممثل منذر رياحنة، والممثلة منال سلامة، والمنتجة والممثلة ميساء مغربي، والإعلامية والممثلة مهيرة عبدالعزيز، والممثل قيس الشيخ نجيب، والمنتج جون شارل، والممثل جولشان غروفر، والممثلة أمل محمد، والكاتب والإعلامي محمد منير إلى جانب عدد من التنفيذيين والخبراء والمتخصصين في الصناعة من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد الجولة النصف النهائية من التحكيم مرحلة محورية ضمن مسار جوائز الإيمي الدولية، إذ تخضع الأعمال المشاركة من مختلف دول العالم لعملية تقييم دقيقة وسرية من قبل لجان تحكيم متخصصة. ومن المقرر الإعلان عن قائمة الترشيحات النهائية في شهر سبتمبر المقبل، على أن يقام حفل توزيع جوائز الإيمي الدولية في مدينة نيويورك يوم 23 نوفمبر 2026.

وقالت نشوة الرويني، عضو مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية (إيمي):

"نفخر باستضافة الجولة النصف النهائية لتحكيم جوائز الإيمي الدولية للعام الخامس عشر على التوالي، وهو ما يعكس المكانة التي رسختها أبوظبي كمركز عالمي يجمع المبدعين والخبراء وصناع القرار في قطاع الإعلام والترفيه، ويسهم في تعزيز الحوار المهني وتبادل الخبرات والاحتفاء بالتميز في صناعة التلفزيون."

نبذة عن مجموعة بيراميديا

تُعد مجموعة بيراميديا من الشركات الرائدة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى في المنطقة، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في إنتاج وإدارة وتنظيم المشاريع والفعاليات الإعلامية والثقافية الكبرى، كما تواصل من خلال شراكاتها الدولية دعم تطور قطاع الإعلام وتعزيز الحضور العالمي للمواهب والإبداعات العربية.

نبذة عن الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية

تكرّم الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية التميز في البرامج التلفزيونية المنتجة خارج الولايات المتحدة الأمريكية من خلال جوائز الإيمي الدولي السنوية التي تُقام في مدينة نيويورك. وتشمل الجوائز فئات متعددة، منها الدراما والكوميديا والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال والأخبار والبرامج الترفيهية والأداء التمثيلي والمسلسلات القصيرة، إضافة إلى جائزتي «المديرية» و«المؤسسين» الخاصتين.

وتضم الأكاديمية في عضويتها نخبة من كبار المتخصصين في قطاع التلفزيون من أكثر من 60 دولة حول العالم، كما تنظم فعاليات ومنتديات مهنية وفرصاً للتواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في الصناعة على المستوى الدولي.