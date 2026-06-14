بعد الهجوم على الضاحية.. إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لإطلاق صواريخ من إيران

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، إن إسرائيل رفعت حالة التأهب العسكري لديها خشية إطلاق صواريخ من إيران في أعقاب قصف استهدف الضاحية الجنوبية في لبنان.

و أكد جيش الإحتلال الاسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير يجري تقييمات متواصلة للوضع مع جميع القادة المعنيين في أعقاب الغارة على بيروت.

ونقل موقع "القناة 12" العبرية عن مصادر في المؤسسة الأمنية قولها "إنهم يستعدون لكل الاحتمالات بما في ذلك الرد الإيراني على إسرائيل كما كان الحال في المرة الأخيرة التي هاجمت فيها تل أبيب الضاحية الأسبوع الماضي".



وأضاف الجيش أنه يستعد لاحتمال إطلاق نار باتجاه أراضي إسرائيل خلال الساعات القريبة، مشيرا إلى أنه يواصل الحفاظ على جاهزية ويقظة عاليتين لمواجهة مختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية

وشدد الجيش على ضرورة التحلي باليقظة والتصرف بمسؤولية والالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية في هذه المرحلة، مؤكدا أنه لن يتهاون مع أي إطلاق نار باتجاه أراضي إسرائيل.