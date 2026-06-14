مسؤول أمريكي: هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت محاولة لتخريب الاتفاق بين واشنطن طهران

وصف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، في تصريحات صحفية، الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بأنه “محاولة إسرائيلية واضحة ومباشرة لعرقلة وتخريب الجهود الدبلوماسية الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران”، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

وأوضح المسؤول الأمريكي، للشبكة ذاتها، أن هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية؛ من شأنه أن يفرز تداعيات سلبية ومباشرة على مسار العمل الدبلوماسي، مؤكدا أن الهجوم على الضاحية الجنوبية سيعقد بشكل كبير المفاوضات الجارية حالياً لبلورة اتفاق بين واشنطن وطهران.



ومن جهتها، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال نجح في اغتال القيادي بحزب الله “علي موسى دقدوق” مسؤول ملف "الجولان".

وأشار ال‏إعلام الإسرائيلي إلى أن "علي موسى دقدوق" القيادي بحزب الله، أصيب في غارة السبت الماضي، وتوفي متأثرا بجراحه.