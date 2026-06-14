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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طالب الرفاعي.. سحب الجنسية من رئيس لجنة تحكيم البوكر وعرّاب الرواية الكويتية

طالب الرفاعي
طالب الرفاعي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن السلطات سحبت جنسية الروائي الكويتي البارز طالب الرفاعي، مؤسس "الملتقى الثقافي" وأحد أبرز الأسماء الأدبية في الخليج العربي، والذي ترأس لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر العربية".

ويُعد طالب الرفاعي من أبرز الأصوات الروائية والثقافية في الكويت والخليج، حيث تمتد مسيرته الأدبية والصحفية لأكثر من أربعة عقود.

وُلد عام 1958، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام 1982، قبل أن يتفرغ لمسيرته في الأدب والكتابة الإبداعية.

وخلال مسيرته، قدّم عدداً من الأعمال الروائية والقصصية البارزة، من بينها "ظل الشمس" و"رائحة البحر" الحائزة على جائزة الدولة في الآداب، إضافة إلى "الثوب" و"سرقات صغيرة".

كما تُرجمت بعض أعماله إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ما أسهم في انتشار تجربته الأدبية خارج العالم العربي.

وشغل الرفاعي مناصب ثقافية عدة، من بينها مستشار ثقافي في وزارة الإعلام الكويتية، كما عمل أستاذاً زائراً في جامعة أيوا الأمريكية ضمن برنامج الكتابة الإبداعية العالمي عام 2012، وأستاذاً زائراً في الجامعة الأمريكية في الكويت لتدريس مادة الكتابة الإبداعية.

وإلى جانب نشاطه الإبداعي، نشر مقالات ودراسات أدبية ونقدية في الصحف والمجلات الكويتية والخليجية والعربية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وكتب في الصفحة الثقافية لصحيفة "الحياة" اللندنية منذ عام 1999، كما كتب في صحف كويتية بارزة، منها "الجريدة" و"القبس".

كما أسس "الملتقى الثقافي" في الكويت عام 2012، وأسهم في دعم الحركة الثقافية ورعاية المواهب الأدبية الشابة.

وفي عام 2021 اختير شخصية العام الثقافية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تقديراً لإسهاماته في الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي، ولدوره في إثراء المشهد الثقافي الخليجي والعربي.

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