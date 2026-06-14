الكويت تسحب الجنسية من 2193 شخصاً بقرارات جديدة

أصدرت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" ثلاثة مراسيم جديدة تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 2193 شخصاً، على أن يمتد القرار أيضاً إلى كل من اكتسب الجنسية بالتبعية لهؤلاء المشمولين بالمراسيم.

وتواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية مراجعة ملفات الحاصلين على الجنسية في البلاد، والتدقيق في مدى استيفائهم للشروط القانونية، قبل إحالة الحالات التي يثبت وجود مخالفات فيها إلى الجهات المختصة لإصدار المراسيم اللازمة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الجنسية والدستور الكويتي.

وبحسب ما ورد في المراسيم المنشورة، فقد نص المرسوم رقم 22 لسنة 2026 على سحب الجنسية من شخصين، إضافة إلى 11 شخصاً اكتسبوها بالتبعية لهما.

كما قضى المرسوم رقم 23 لسنة 2026 بسحب الجنسية من 1104 أشخاص، إلى جانب من حصلوا عليها بالتبعية لهم.

في المقابل، نص المرسوم رقم 24 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 1076 شخصاً وممن اكتسبوها تبعاً لهم، ليصل إجمالي المشمولين بالقرارات الجديدة إلى 2193 شخصاً، في إطار حملة التدقيق المستمرة على ملفات الجنسية في الكويت.