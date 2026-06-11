الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

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أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس - أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.