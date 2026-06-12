رامي صبري يعيد النبض للحياة الفنية بحفل أسطوري في الأرينا.. صور

أعاد الفنان رامي صبري، الحياة للساحة الفنية الكويتية مساء أمس الخميس، بحفل جماهيري أسطوري وصفته وسائل الإعلام بـ"حفل العودة"، احتضنه مسرح "الأرينا" في الكويت.

الحفل جاء كأول حدث غنائي ضخم بعد فترة توقف النشاط الترفيهي في الدولة ليسجل عودة قوية للحياة الفنية بحضور جماهيري غير مسبوق من مختلف الجنسيات العربية، وخاصة من دول الخليج.

حفل رامي صبري

و في تأكيد على جماهيرية رامي صبري ك "ايقونة عربية" في عالم الأغنية، نفدت جميع تذاكر الحفل خلال 3 ساعات فقط من طرحها للبيع، ليرسخ الحدث مكانته كالأضخم والأكثر تأثيرًا في تاريخ الحفلات الغنائية بالكويت مؤخرًا.

على مدار ساعتين، تألق رامي صبري بأقوى أغنياته التي شكلت محطات مفصلية في مسيرته الفنية، وأشعل بها حماس الجمهور الذي شاركه الغناء من اللحظة الأولى على أغاني "يمكن خير"، "حياتي مش تمام"، "بقابل ناس"، إلى جانب مجموعة من أغاني ألبوم "أنا بحبك إنت".

حفل رامي صبري

وفي لفتة استثنائية، قدم رامي باقة من كلاسيكياته بتوزيعات موسيقية جديدة صُممت خصيصًا لهذه الليلة، أبرزها "أنا بعترفلك" و"الكلام كله عادي"، لتمنح الجمهور تجربة استماع مختلفة وصفها الحضور بأنها "ولادة جديدة للأغاني".

كما لبى رغبات جمهوره بإعادة تقديم "إحساسي معاك" و"بحكيلك عن الأيام" أكثر من مرة وسط تفاعل أسطوري.

شهد الحفل لحظات استثنائية عندما فوجئ رامي بحفظ الجمهور لاغنيتي "بفرحك وإنت تزعلني" و"اسمعيني"، اللتان أطلقها مؤخرا من البومه الجديد "القمر" وتصدرتا تريند منصات الموسيقى فور طرحهما و أعلن رسميا عن موعد إطلاق الألبوم الجديد "القمر" في 16 يونيو الجاري.

حفل رامي صبري



واكبت التجهيزات التقنية ضخامة الحفل حيث اعتمدت على أحدث أنظمة الصوت والإضاءة العالمية، مع شاشات LED بانورامية ومؤثرات بصرية احترافية، لضمان تقديم تجربة حسية متكاملة تليق بحجم الحدث وبقيمة نجم مصري بحجم رامي صبري.

يُذكر أن الحفل يمثل عودة قوية للفعاليات الكبرى في الكويت، ويؤكد من جديد أن رامي صبري رقم صعب في معادلة النجومية العربية.