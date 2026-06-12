كان ناقصهم بس الغوريلا.. هنيدي يسخر من حفل افتتاح كأس العالم بمقطع من عندليب الدقي

سخر الفنان محمد هنيدى من حفل افتتاح كأس العالم 2026، عبر مقطع فيديو نشره على طريقته الكوميدية المعتادة، حيث قام بدمج لقطات من الحفل مع أغنية من فيلم «عندليب الدقى »، فى إطار ساخر أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال هنيدى على الفيديو قائلًا: افتتاح كأس العالم × افتتاح محل كشرى »، فى إشارة طريفة إلى طابع المقارنة الساخرة التى نشرها.

وأضاف هنيدى فى تعليق آخر ساخر: "كان ناقصهم بس الغوريلا اللى بتجرى ورا العيال".

انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو طريف للفنان محمد هنيدي بملابس الإحرام، خلال تواجده في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وظهر محمد هيندي، في لقطة طريفة وعفوية، وهو يمازح شاباً استوقفه للتصوير أثناء أداء مناسك الحج، ليرد عليه هنيدي بأسلوبه الكوميدي الساخر، قائلاً: "ده وقته؟! ده احنا بنحج".

وتفاعل المتابعون مع المقطع، ولاقى إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على عفوية محمد هنيدي وقدرته على إدخال البهجة والسرور في نفوس محبيه بأسلوبه التلقائي المميز في مختلف الأوقات والمناسبات.ع