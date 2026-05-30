خلال رحلة الحج.. محمد هنيدي يلفت الأنظار بمشاركته في مسابقة دينية

لفت الفنان محمد هنيدي الأنظار خلال تواجده في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، بعدما شارك في فعاليات حملة الحج الدينية، وهي إحدى المسابقات الدينية التي تُقام على هامش الرحلة، وسط أجواء روحانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا للفنان محمد هنيدي خلال مشاركته في المسابقة، حيث قام المذيع بطرح عدد من الأسئلة عليه، وأجاب عنها بطلاقة، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الحضور والجمهور عبر المنصات المختلفة.

وأعرب متابعون عن إعجابهم بفوز هنيدي في المسابقة وتفاعله خلال الفعاليات، مشيدين بحضوره في أجواء إيمانية بعيدة عن الأضواء الفنية، ضمن فعاليات موسم الحج، الذي يشهد تفاعلًا واسعًا من الحجاج والمشاركين.

ويأتي ظهور محمد هنيدي في الحج ضمن حالة من التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاركة عدد من المشاهير في أداء المناسك هذا العام، وما يصاحبها من لقطات توثق الأجواء الإيمانية.