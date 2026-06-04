منها محمد هنيدي.. عالم أزهري يحدد ما هو الحلال والحرام بالأفلام

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا يستطيع أحد أن يكفر غيره، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجهل بعلوم الفقه لدى البعض، وأن هناك أفلامًا يحرم مشاهدتها.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن كل الأفلام التي تتضمن مشاهد عري أو مشاهد حميمية، فإن صناعتها أو مشاهدتها أو الترويج لها يعد حرامًا ومخالفًا لشرع الله.

ولفت إلى أن السينما تصبح خطرًا على المشاهد عندما تقدم أعمالًا رخيصة أو تحتوي على محتوى مخالف، أو تتضمن إساءة أو سخرية من الأمور الدينية، كما حدث في فيلم "برشامة".

وأشار إلى أنه ينتقد مشاهد العنف والعري، مؤكدًا أنه يفضل الأعمال التي يقدمها الفنان محمد هنيدي، لأنها تقدم كوميديا راقية ومحترمة وتحتمل الرأي والرأي الآخر، مستشهدًا بأفلام مثل "تيتة رهيبة"، و"فول الصين العظيم"، و"عندليب الدقي".

وكان قد أصدر إتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وبحضور كل من نقيب السينمائيين مسعد فودة والتمثليين أشرف زكي والموسيقيين مصطفى كامل بيانا صحفيا بشان أزمة فيلم “برشامة” والهجوم الذى تعرض له صناعه.

وجاء فى بيان الاتحاد : يؤكد اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز تقديره الكامل لحق النقد الفني الموضوعي لكافة الأعمال السينمائية والدرامية، باعتباره جزءًا أصيلًا من الحوار الثقافي والفني الذي يسهم في تطوير الصناعة والارتقاء بها، حيث كان قد أثير لغط بحق أحد الأفلام السينمائية وهو " برشامة" ومن ثم يؤكد اتحاد النقابات الحق الصيل للنقد والاختلاف فى الرأي.

واضاف إتحاد النقابات الفنية فى البيان : في المقابل، يرفض الإتحاد بنقاباته الثلاث السينمائية برئاسة مسعد فودة والتمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى والموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ، بشكل قاطع أي ممارسات تنطوي على التخوين أو التحريض أو التكفير تجاه أي عمل فني أو صُنّاعه، ويؤكد أن هذه الممارسات تُعد من أشكال نشر الكراهية، بل وتمثل نوعًا من الإرهاب الفكري الذي تجاوزَه المجتمع.

إتحاد النقابات يحذر من التجاوزات

واشار الإتحاد الي انه يحذر من أن أي تجاوزات من هذا النوع ضد العاملين في المجال الفني ستُواجَه بكافة الوسائل القانونية المتاحة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أعضائها و أن مصر الرائدة والسبّاقة في شتى مجالات الفنون، لن تسمح بعودة ممارسات الإقصاء الفكري أو محاكمات النوايا أو فرض الوصاية على حق المبدعين في التعبير، وهو الحق الذي كفله الدستور المصري ويُعد أحد الركائز الأساسية التي لا تقبل المساومة أو الانتقاص.

وفي الختام، يدعو إتحاد النقابات الفنية الجميع إلى الالتزام بقيم الحوار الحضاري واحترام الاختلاف، ورفض جميع أشكال التحريض والتخوين والتكفير التي تهدد المناخ الثقافي والفني في المجتمع.