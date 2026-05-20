إيمان كريم: الأزهر الشريف سيظل منارة للعلم والوسطية وداعم لقضايا التمكين والدمج لذوي الإعاقة

الديب أبوعلي

شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حفل تدشين منحة الإمام الطيب شيخ الأزهر الشريف للبرنامج الدولي لإعداد القيادات النسائية حول العالم، والذي نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع جامعة الأزهر ومؤسسة أركان للتنمية المستدامة، بمركز الأزهر للمؤتمرات.

إعداد كوادر نسائية مؤهلة لتولي المناصب القيادية 

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد كوادر نسائية مؤهلة لتولي المناصب القيادية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية النوعية، التي تجمع بين التأهيل العلمي والمهاري، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وقد شهد الحفل دكتور نظير عياد فضيلة مفتي الديار المصرية، دكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، عميد كلية العلوم الإسلامية، دكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، دكتور عباس شومان رئيس مجلس إدارة المنظمة أمين عام هيئة كبار العلماء وأحمد أبو الشوك أمين عام مؤسسة أركان للتنمية المستدامة.

وخلال كلمتها وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لما يقدمه من دعم ورؤية إنسانية مستنيرة تؤكد دائماً أن الأزهر الشريف سيظل منارة للعلم والوسطية والرحمة، وداعم رئيسي لقضايا التمكين والدمج وبناء الإنسان، موجهة أيضاً الشكر والتقدير إلى المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وكلية العلوم الإسلامية، وكذلك مؤسسة أركان للتنمية المستدامة، لحرصهم الدائم على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيمانهم بأهمية الدمج وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع، من خلال المبادرات والبرامج الهادفة التي تعكس قيم التعاون والتنمية المستدامة.

وأكدت "كريم" على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الأزهر الشريف في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصهم المستمر على ترسيخ قيم الدمج والمساواة وإتاحة الفرص للجميع دون تمييز، وهو ما لمسناه عبر سنوات من التعاون المثمر والبنّاء بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الأزهر المختلفة.

وفي ذات السياق، وجهت الشكر والامتنان للدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على التعاون المشترك بين الجانبين، موضحة أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه، بل هو امتداد لشراكة راسخة تجمعنا دائماً على أهداف إنسانية وتنموية مشتركة، في مقدمتها دعم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما الأشخاص ذوو الإعاقة.

إعداد جيل واعٍ وقادر على القيادة والتأثير الإيجابي

وأشارت المشرف العام أن برنامج "صناعة قيادات نسائية" يمثل خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ وقادر على القيادة والتأثير الإيجابي، من خلال الجمع بين التأهيل العلمي والمهاري وبناء الوعي والثقافة وقيم السلام والتنمية المستدامة، لافته أن المجلس يسعد بالمشاركة في هذا البرنامج من خلال دعم دمج السيدات والفتيات ذوات الإعاقة ضمن فعالياته وبرامجه التدريبية، إيماناً بأن التمكين الحقيقي لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع، وأن المرأة ذات الإعاقة تمتلك من القدرات والطاقات والإرادة ما يؤهلها لتكون شريكاً فاعلاً في التنمية وصناعة القرار.

وتابعت دعم المجلس لهذا البرنامج يسهم في جعله نموذجاً رائداً في إعداد قيادات نسائية واعية، قادرة على إحداث أثر إيجابي ملموس في مجتمعاتهن محليًا ودولياً.

طريقة عمل حواوشي السجق
