انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف بإدارة شرق الإسكندرية

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بإدارة أوقاف شرق الإسكندرية، في إطار التعاون المستمر بين المؤسستين لنشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية الصحيحة بين المواطنين.

جاء ذلك بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد، مدير عام الدعوة، والشيخ وسام علي كاسب، مدير الإدارات، والشيخ حاتم أبو بكر سالم، مدير إدارة أوقاف شرق، وعدد من الأئمة والدعاة.

تكثيف الجهود الدعوية لمواجهة الأفكار المتطرفة

وأكد المشاركون خلال فعاليات القافلة أهمية تكثيف الجهود الدعوية والتوعوية؛ لمواجهة الأفكار المتطرفة، والعمل على نشر صحيح الدين بأسلوب يقوم على الحكمة والموعظة الحسنة، بما يُسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.

وتأتي هذه القوافل، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف، للوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوعي الديني والفكري.