تشكيل مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي

أعلن المديران الفنيان لفريقي ضمك والفيحاء عن تشكيل فريقيهما خلال مواجهاتهما، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل نادي ضمك

حراسة المرمى: كيوين.

خط الدفاع: العبيد - بدران - حركاس - السنوسي

خط الوسط: طارق - القحطاني - فادا

خط الهجوم: سيلا - أوكيتا - أريلسون

تشكيل نادي الفيحاء

حراسة المرمى: موسكيرا

خط الدفاع: البقعاوي - مخير - سمولينج - بامسعود

خط الوسط: سيميدو - الكعبي - بن زية

خط الهجوم: ريميسيرو - دهل - رديف

مواجهة ضمك والفيحاء

يدخل نادي ضمك مواجهة الليلة وهو يضع النقاط الثلاث هدفاً رئيساً لا غنى عنه، خاصة وأن المباراة تقام في معقله بمدينة أبها. ضمك، الذي أظهر قوة بدنية وانضباطاً تكتيكياً كبيراً في الجولات الأخيرة، يطمح لتقديم أداء هجومي متوازن يؤكد رغبته في إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن بجدول ترتيب دوري روشن، مستفيداً من الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه.

نادي الفيحاء

على الجانب الآخر، يحل نادي الفيحاء ضيفاً ثقيلاً وهو يحمل طموحات كبيرة لمواصلة مستوياته المتميزة خارج الديار. الفيحاء، الذي عرف عنه هذا الموسم التنظيم الدفاعي والقدرة على شن مرتدات سريعة وفعالة، يمتلك العناصر القادرة على إحراج أصحاب الأرض في عسير. الصراع في وسط الملعب سيكون مفتاح الفوز لأي من الفريقين، مما يضمن للمشجع السعودي سهرة كروية مليئة بالإثارة والندية حتى الصافرة الأخيرة.