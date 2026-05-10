الدوري السعودي.. اتحاد جدة يهزم ضمك في الوقت القاتل والفتح يسقط أمام الرياض

أقتنص اتحاد جدة ثلاث نقاط في الوقت القاتل من ضمك بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الثانية والثلاثون ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



وأفتتح اتحاد جدة التهديف في الدقيقة 24، عن طريق حسام عوار.

وأدرك ضمك هدف التعادل في الدقيقة 73، عن طريق ياكو ميتي.

وخطف اتحاد جدة الثلاث نقاط في الوقت القاتل عن طريق عبدالعزيز البيشي.

موقف اتحاد جدة في جدول الدوري السعودي



وبهذه النتيجة يحافظ اتحاد جدة علي المركز الخامس برصيد 52 نقطة ، وتجمد ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.



وفي مباراة أخري ،حقق فريق الرياض فوزا صعبا علي حساب الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الثانية والثلاثون ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



وجاء هدف الرياض في الدقيقة 47، عن طريق مامادو سيلا ديالو.



وبهذه النتيجة يقفز الرياض الي المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، وتجمد الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.