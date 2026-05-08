الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الدوري السعودي أم الاستمرار في أوروبا .. ما وجهة محمد صلاح بعد ليفربول؟

أحمد أيمن

تتصاعد التكهنات حول الوجهة المقبلة للنجم المصري محمد صلاح، مع اقتراب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن قائد منتخب مصر يدرس عدة عروض وخيارات متاحة أمامه بعناية، مع تفضيله الانتقال إلى مشروع رياضي قوي يضمن له الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى خلال السنوات المقبلة.

ويغادر النجم المصري، البالغ من العمر 33 عامًا، ملعب أنفيلد بعد رحلة استمرت منذ يونيو 2017، خاض خلالها أكثر من 435 مباراة، وكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي. 

ما وجهة محمد صلاح المقبلة؟

يبرز الدوري السعودي ضمن أبرز الوجهات المحتملة لصلاح، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها المسابقة في السنوات الأخيرة باستقطاب العديد من نجوم الكرة العالمية. 

ورغم الإغراءات المالية الضخمة، تشير التقارير إلى أن اللاعب لا يزال يرى نفسه قادرًا على الاستمرار في الملاعب الأوروبية لفترة أطول، مستندًا إلى جاهزيته البدنية ومستوياته الثابتة مع ليفربول. 

كما يظهر الدوري الأمريكي كأحد الخيارات المطروحة، خصوصًا بعد نجاح تجربة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، إلا أن هذا الاحتمال يبدو مؤجلًا بالنسبة لصلاح، الذي يفضل مواصلة المنافسة في دوريات أكثر قوة قبل التفكير في خوض تجربة جديدة خارج أوروبا. 

هل يستمر صلاح في اوروبا؟

وفي المقابل، تبدو إيطاليا الوجهة الأوروبية الأقرب للنجم المصري، مع تزايد الأنباء حول اهتمام يوفنتوس بالتعاقد معه، خاصة في ظل سعي النادي لاستعادة بريقه المحلي والقاري بالاعتماد على عناصر تمتلك الخبرة الكبيرة. 

كما أن وجود المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي سبق له العمل مع صلاح في روما، قد يمنح الصفقة دفعة إضافية. 

وتحدثت التقارير أيضًا عن اهتمام محتمل من إنتر ميلان، في وقت تبدو فيه فرص انتقاله إلى ريال مدريد أو بارشلونة أقل نسبيًا، لأسباب تتعلق بالرواتب وخطط الأندية الفنية، إلا أن هناك أنباء عن اهتمام اتليتكو مدريد بالتعاقد مع صلاح.

كما استبعدت التقارير، انتقاله إلى باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ، في ظل اكتمال الخيارات الهجومية لدى الناديين.

