فرج عامر يكشف مفاجأة كبرى بشأن مستقبل محمد صلاح



كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن كواليس جديدة تتعلق بمستقبل نجم منتخب مصر محمد صلاح، وذلك بعد الأنباء التي تشير إلى رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط حالة من الجدل حول وجهته المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع فيسبوك:

«صلاح إلى إسبانيا رسمياً بعقد لمدة 3 سنوات مع نادي أتلتيكو مدريد، مع امتيازات داخل الفريق وبنود شخصية في العقد»

وكان محمد صلاح قد أعلن في وقت سابق رحيله رسميًا عن ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، دون الكشف عن وجهته المقبلة، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول مستقبله، وسط ارتباط اسمه بأندية في الدوري السعودي والأمريكي والتركي والإيطالي.