الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيناريوهات وجهة محمد صلاح المقبلة بعد نهاية رحلة ليفربول

محمد صلاح
عبدالحكيم أبو علم

تترقب جماهير الكرة المصرية خطوة قائد منتخب الفراعنة محمد صلاح بعد أن أعلن وبشكل رسمي مغادرته فريق ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وسيظل صلاح واحدا من أهم وأفضل لاعبي الكرة في مصر وافريقيا، ليس فقط بسبب قيمته الفنية الكبيرة، ولكن لأنه بات يمثل مشروعًا رياضيًا وتسويقيًا متكاملًا لأي نادٍ يسعى للهيمنة داخل الملعب وخارجه. ومع اقتراب اللاعب من المراحل الأخيرة في مسيرته الأوروبية، تتزايد التساؤلات حول خطوته المقبلة. 


صلاح.. أسطورة لا تتكرر في أنفيلد
منذ انتقاله الي ليفربول عام 2017، نجح محمد صلاح في كتابة فصل استثنائي داخل تاريخ النادي الإنجليزي. فالأرقام التي حققها اللاعب جعلته أحد أعظم من ارتدوا قميص  الريدز بعدما قاد الفريق لحصد ألقاب كبرى دوري ابطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ولم يعد تأثير صلاح مقتصرًا على تسجيل الأهداف فقط، بل تحول إلى قائد داخل غرفة الملابس، ورمز للنادي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يمنح إدارة ليفربول دافعًا قويًا للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.

الإغراء السعودي
في المقابل، لا تزال أندية الدوري السعودي تراقب موقف النجم المصري عن قرب، في ظل الرغبة المستمرة في ضم أحد أكبر الأسماء العربية في تاريخ اللعبة، وتدرك الأندية السعودية أن التعاقد مع صلاح لن يكون مجرد صفقة فنية، بل خطوة استراتيجية ترفع من القيمة التجارية والدعائية للدوري عالميًا.

ورغم أن اللاعب لم يُظهر رغبة علنية في وجهته المستقبلية حتي الأن ، فإن العروض الضخمة التي ارتبطت باسمه خلال الفترات الماضية من السعودية  تؤكد أن الملف لم يُغلق بشكل نهائي، خاصة مع تقدم اللاعب في العمر واقترابه من اتخاذ القرار الأخير بشأن مستقبله الكروي.

حلم الكرة الذهبية 
أحد أبرز العوامل التي قد تدفع صلاح للاستمرار في أوروبا هو حلم المنافسة على الجوائز الفردية الكبرى، وعلى رأسها الكرة الذهبية فاللاعب يدرك أن البقاء في أعلى مستوى تنافسي داخل القارة الأوروبية يمنحه فرصة أكبر للاستمرار بين نخبة لاعبي العالم.
كما أن صلاح لديه رغة في استمرار التواجد ببطولات دوري ابطال أوروبا أو الدوري الأوروبي لضمان البقاء يبقيه تحت الأضواء بشكل دائم، وهو ما قد يؤجل فكرة الرحيل إلى دوريات أقل تنافسية في الوقت الحالي.

المنتخب عامل مؤثر في القرار
يبقى ارتباط صلاح بمنتخب بلاده عنصرًا مهمًا في تحديد مستقبله، فالنجم المصري لا يزال يضع أهدافًا كبيرة مع الفراعنة، سواء على مستوى أمم أفريقيا أو حلم تحقيق إنجاز في كأس العالم المقبلة .
ومن هنا، فإن الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية في أعلى مستوى قد يدفعه للاستمرار أوروبيًا لفترة إضافية قبل التفكير في أي تجربة جديدة.

السيناريو الأقرب
حتى الآن، تبدو كل الاحتمالات مفتوحة، لكن المؤشرات الحالية تؤكد أن محمد صلاح لا يتعامل مع مستقبله بمنطق المال فقط، بل بمنطق الإرث الكروي أيضًا. اللاعب يدرك جيدًا أن ما حققه مع ليفربول وضعه بالفعل في مصاف أساطير النادي، لكنه يعلم كذلك أن السنوات المقبلة قد تحمل تحديًا مختلفًا، سواء باستمرار كتابة التاريخ في أوروبا أو خوض مغامرة جديدة تغير خريطة كرة القدم العربية والعالمية.
وفي النهاية، يبقى القرار النهائي بيد قائد منتخب مصر، الذي اعتاد دائمًا أن يفاجئ الجميع داخل الملعب وخارجه.

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

