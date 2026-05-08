سلوت يكشف موقف صلاح من مواجهة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج

كشف الهولندي آرني سلوت عن موقف الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وتشيلسي، إن محمد صلاح لم يتدرب مع الفريق حتى الآن بسبب الإصابة التي تعرض لها، وبالتالي سيغيب عن مباراة تشيلسي.

وأوضح مدرب ليفربول في تصريحاته أن محمد صلاح أصبح قريبًا جدًا من العودة للملاعب، قبل نهاية الموسم الحالي.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة ضد كريستال بالاس الشهر الماضي، حيث أعلن ليفربول في بيان رسمي أن الإصابة عضلية طفيفة، مع إمكانية عودته للمشاركة قبل نهاية الموسم.

موقف صلاح

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه من الممكن أن يعود محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول بداية من لقاء أستون فيلا في الدوري، أو منحه عدة دقائق في لقاء برينتفورد الختامي في الموسم الحالي.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي في الثانية والنصف ظهر غدٍ السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.