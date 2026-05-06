ترشيد الاستهلاك سلوك ديني ومسئولية مشتركة.. ندوه بمجمع إعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم الأربعاء ندوة حول ( ترشيد الاستهلاك... سلوك دينى ومسؤولية مشتركة ) بمقر مديرية التموين بمجمع المصالح الحكومية حاضر فيها فضيلة الشيخ / حسن عبدالحافظ - وكيل مديرية الأوقاف وم / أمانى سعد صابر - مدير إدارة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة بقطاع الكهرباء وبحضور د.سلوى مصطفى - مدير عام التموين

استهلت اللقاء ا/ غادة بصيط محمد - أخصائى إعلام بالترحيب بالحضور وأكدت على أن الترشيد ضرورة حتمية وليست رفاهية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ولتحقيق أحد ركائز التنمية المستدامة ومن جانبها تحدثت د/ سلوى مصطفى عن أهمية دور الأسرة لتعديل السلوكيات الخاطئة والبعد عن نمط الاستهلاك الاجتماعى وخاصة فيما يتعلق بالسلع المدعمة كالخبز والذى يكلف الدولة ملايين الجنيهات وأكدت أن يتحمل كل مواطن مسئوليته تجاه الدولة وأن يبدأ بنفسه.

وفى سياق متصل تحدث فضيلة الشيخ/ حسن عبدالحافظ عن مفهوم الترشيد بإعتباره الاعتدال والتوسط فى استخدام الماء والكهرباء والطعام دون تبذير حيث أمرنا الله بالاعتدال فى كل شيء فى المأكل والمشرب والعبادات فيتم تقسيم الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس وأكد أن صحة الانسان من الأمراض تبدأ من الاعتدال هذا بالإضافة إلى توصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأهمية الاقتصاد فى الوضوء حتى لو على نهر جار.

أما عن إجراءات ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء فأوضحت م/ أمانى أن الترشيد يبدأ من تصميم المبنى بحيث يعتمد على الاضاءة والهواء الطبيعى بشكل أكبر أما عن الأجهزة الكهربية لابد أن تعمل بكفاءة مع توفير الكهرباء طبقا لبطاقة كفاءة الطاقة لكل جهاز ثم شرحت كيفية ترشيد الاستهلاك لكل جهاز على حده و نوهت على ضرورة فصل الأجهزة غير المستخدمة وإصلاح الأعطال بانتظام وأكدت أن الاستخدام الرشيد للكهرباء من شأنه يحد من ظاهرة الاستهلاك الحرارى .

جاء ذلك انطلاقا من الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات بالتوعية ونشر ثقافة الترشيد برعاية السفير/ علاء يوسف -رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات اللواء الدكتور / تامر شمس الدين - رئيس قطاع الإعلام الداخلى وإشراف ا/ حمدى سعيد - رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.

أدار اللقاء / غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام تحت إشراف ا/ أزهار عبدالعزيز محمد-مدير إدارة إعلام الوادى الجديد.