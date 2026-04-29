ملحمة سيناء.. رؤية الأجيال لمواجهة التحديات| احتفالية بإعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادي الجديد، اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026، احتفالية كبرى لإحياء ذكرى تحرير سيناء تحت شعار "ملحمة سيناء... رؤية الأجيال لمواجهة التحديات"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات التربية والتعليم والأوقاف، والكنيسة، ولفيف من القيادات التنفيذية والإعلامية وطلاب المدارس العسكرية.

استهلت الاحتفالية مراسمها بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمات السادة الحضور التي استعرضت المكانة المقدسة لسيناء في الأديان السماوية، وما بذله الجنود البواسل من تضحيات لاسترداد الأرض حرباً وسلماً، مع التأكيد على أن معركة الوطن الحالية هي "معركة الوعي والتنمية" التي تتطلب وحدة الصف والعمل الجاد.

تخلل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية التي قدمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، حيث جسدت العروض قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس الأجيال الصاعدة.

شهدت الهامش الخاص بالاحتفالية افتتاح معرض للمجسمات والأشغال اليدوية والصحافة المدرسية، ضم لوحات وأعمالاً فنية تعبر عن مسار الحرب والسلام، وترصد النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها أرض الفيروز.

حظيت الاحتفالية بتغطية إعلامية واسعة من قناة طيبة، والتليفزيون المصري، وإذاعة الوادي الجديد، بالإضافة إلى مختلف المواقع الإخبارية، وذلك تحت رعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وقيادات قطاع الإعلام الداخلي.

أشرف على إعداد وتنظيم الفعالية فريق عمل مجمع إعلام الوادي الجديد، بقيادة أزهار عبد العزيز محمد، وبمشاركة دعاء سعد وغادة بصيط، بينما تولى جريس شنودة تقديم فقرات الحفل.