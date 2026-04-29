اول تعليق من الموسيقيين على إشارة أمير عيد الخارجة |خاص

علق طارق مرتضي المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية على واقعة المطرب أمير عيد بعد قيامه بإشارة اعتبرها البعض “غير لائقة” تجاه عدد من المصورين المتواجدين في محيط العزاء ، التى أثارت جدلًا واسعًا أثناء حضوره عزاء والد طليقته.

وأكد طارق مرتضى في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، أن الواقعة لا تزال قيد المناقشة مع نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.

وعقب الواقعة قرر المصورون المتواجدون في محيط العزاء الانسحاب من المكان، اعتراضًا على التصرف الذي اعتبروه إهانة وغير مناسب، خاصة في مناسبة يغلب عليها طابع الحزن والاحترام.

رحيل والد ليلى فاروق

ورحل والد الفنانة ليلى فاروق أول أمس الإثنين، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، وحرص النجم أمير عيد على مساندة طليقته ليلى فاروق فى جنازة والدها، وحمل النعش مع تامر هاشم وزاب ثروت.