انسحاب الصحفيين والمصورين من عزاء والد طليقة أمير عيد بعد تصرف غير لائق منه

أثارت واقعة الفنان أمير عيد، خلال حضوره عزاء والد طليقته، حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بإشارة “غير لائقة” تجاه عدد من المصورين المتواجدين في محيط العزاء.

وعقب الواقعة، قرر المصورين المتواجدين في محيط العزاء الانسحاب من المكان، اعتراضًا على التصرف الذي اعتبروه إهانة وغير مناسب، خاصة في مناسبة يغلب عليها طابع الحزن والاحترام.

رحيل والد ليلى فاروق

ورحل والد الفنانة ليلى فاروق أول أمس الإثنين، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، وحرص النجم أمير عيد على مساندة طليقته ليلى فاروق فى جنازة والدها، وحمل النعش مع تامر هاشم وزاب ثروت.