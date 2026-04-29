نحو سيادة الطاقة.. مصر تتحول إلى نموذج جديد في إنتاج الكهرباء المتجددة

أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة (سيدا)، أن مصر تمر بمرحلة تحول استراتيجية في قطاع الطاقة، تقوم على الانتقال من الاعتماد على المحطات المركزية الكبرى إلى نموذج التوليد الموزع والمتناثر، بما يعزز كفاءة واستدامة المنظومة.

وأشاد هيبة خلال مشاركته في برنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، بتجاوب وزارة الكهرباء مع مطالب المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح باب التقديم لنظام "صافي القياس" (Net Metering)، والذي يتيح للمستخدمين إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وبيع الفائض للشبكة.

مكونات محطات الطاقة

كما أشار إلى اشتراط تخصيص 25% من مكونات محطات الطاقة للإنتاج المحلي، مع إمكانية زيادة هذه النسبة تدريجيًا لدعم الصناعة الوطنية.

التقلبات الجيوسياسية والضغوط الخارجية

وأوضح أن الدولة تسعى إلى تحقيق مفهوم "سيادة الطاقة"، وهو مفهوم أوسع من مجرد "أمن الطاقة"، حيث يركز على امتلاك مصادر الطاقة بشكل كامل، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يحمي الدولة من التقلبات الجيوسياسية والضغوط الخارجية.

منظومة طاقة مستقلة

وأكد أن مصر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات استباقية في هذا الاتجاه، بما يعزز قدرتها على بناء منظومة طاقة مستقلة ومستدامة تعتمد على مواردها الطبيعية.