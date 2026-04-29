لماذا يجب أن تحتفظ بإيصال شحن عداد الكهرباء؟

يقوم بعض أصحاب عداد الكهرباء مسبوق الدفع، بشحن كارت العداد ولا يحتفظون بإيصال الشحن، لأن معظم الإيصالات الورقية تطبع على ورق حراري، وهو نوع من الورق يتأثر بالحرارة والضوء بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى تلاشي البيانات أو فقدانها بشكل كامل.

لذلك يُنصح بالاحتفاظ بنسخة رقمية من الإيصال عبر تصويره مباشرة بعد استلامه أو حفظه على الهاتف المحمول.

ويمثل إيصال الشحن سنداً قانونياً أساسياً لإثبات الحقوق المالية للمستهلك في حال حدوث أي خلل أو نزاع متعلق بعملية الشحن.

فائدة إيصال شحن عداد الكهرباء

الاحتفاظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء له عدة مزايا هي:

- عند حدوث مشكلات تقنية مثل تعطل أنظمة الدفع أو تأخر إضافة الرصيد إلى العداد. ففي بعض الحالات قد يتم خصم المبلغ من حساب المستخدم دون أن ينعكس ذلك على رصيد العداد، وهنا يصبح رقم العملية (Transaction ID) المدون على الإيصال هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن شركات الكهرباء من تتبع العملية والتحقق منها ومعالجة الخلل.

- في حالات فقدان كارت الشحن الخاص بالعداد مسبق الدفع، حيث يُطلب من المستهلك تقديم ما يثبت آخر عملية شحن تمت بنجاح.

وفي هذه الحالة يُستخدم الإيصال كمرجع أساسي لإعادة إصدار الكارت أو ترحيل الرصيد إلى بديل جديد، مما يحفظ حقوق المستخدم المالية ويمنع ضياعها.



- المساعدة في تشخيص الأعطال الفنية التي قد تظهر على العدادات، مثل ظهور رموز خطأ أو توقف العداد عن العمل. إذ يعتمد الفنيون في كثير من الأحيان على بيانات آخر عملية شحن للتحقق من حالة العداد والتأكد من سلامة البيانات التشغيلية.

طرق شحن عداد الكهرباء



وفرت الشركة القابضة إمكانية شحن كارت الكهرباء من خلال كارت الفيزا أو الموبايل.

وحددت الشركة عددًا من الخطوات الواجب على مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع اتباعها لشحن كارت الكهرباء عن طريق ، وهي..

1- من خلال تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

2- من خلال تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3- من خلال اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

4- من خلال اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

5- من خلال إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء .