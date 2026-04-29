الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سرقة تيار واتلاف ملفات هامة.. 3 وقائع فساد بالكهرباء تتعدى 50 مليون جنيه

تجري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحقيقات موسعة حول انتشار وقائع فساد واختلاس موظفي شركات توزيع الكهرباء.

وكانت شركات توزيع الكهرباء قد نفذت حملات تفتيش تستهدف عدادات العاملين، وذلك عقب رصد عدد من وقائع التلاعب وسرقة التيار خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتصدي الحاسم لمخالفات سرقة التيار.
وأسفرت الحملات بالفعل عن مجازاة عدد من العاملين، وتحويل آخرين للتحقيق، إلى جانب تحصيل مبالغ مالية تمثل قيمة المخالفات التي تم رصدها.

من بين هذه الوقائع الآتي:

-اختلاس 900 ألف جنيه

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن اتخاذ إجراءات إدارية بحق موظف مسؤول عن السلف، في إحدى شركات التوزيع،  لاكتشاف تورطه في واقعة اختلاس  900 ألف جنيه تمثلت في صرف سلف مالية وهمية وما زالت التحقيقات مستمرة.

-سرقة كهرباء بمليون جنيه

كما كشف المصدر عن واقعة أخرى تتعلق بمسؤول بشركة توزيع كهرباء أخرى، متهم بسرقة تيار كهربائي بقيمة مليون جنيه في فيلته بمدينة العبور، وأشار المصدر إلى أنه تم إيقاف هذا الموظف لمدة شهرين لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت حملة التفتيش قد كشفت عن واقعة سرقة تيار كهربائي بالفيلا حيث تبين وجود 7 تكييفات داخل الفيلا، بينما كان استهلاك العداد المسجل لا يتجاوز 500 جنيه شهرياً، مما كشف عن تلاعب بالعداد وسرقة تيار بقيمة مليون جنيه، وتم رفع العداد وفحصه في المعامل المختصة واستبداله بآخر مسبق الدفع.


-إتلاف ملفات بقيمة 50 مليون جنيه

أما الواقعة الثالثة تتعلق بإتلاف ملفات تنفيذ أحكام قضائية لصالح شركة توزيع كهرباء كبرى، بمبالغ مالية أكثر من 50 مليون جنيه.

رصدت  إدارات التفتيش والمتابعة والمراجعة الداخلية تلك الواقعة، حيث تم كشف التلاعب وإعدام مستندات وأوراق أصلية خاصة بأحكام مالية نهائية مستحقة للشركة، مما يعني ضياع مبالغ مالية تتعدى 50 مليون جنيه كانت الشركة بصدد تحصيلها.

وأشار المصدر إلى وجود  مخالفات مشابهة تتعلق بالتلاعب في عدادات مخالفة وتهرب من تسليم غرف محولات ومقايسات وهمية  يتم التحقيق فيها.

