باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

وفاء نور الدين

 التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع له قواعد يجب الانتباه لها ، حتى لا تتعرض لمحضر سرقة تيار أو نفاذ رصيد العداد سريعا 

فضبط الساعة ليس "رفاهية" أو أمراً ثانوياً، بل هو صمام الأمان الذي يحمي من إنقطاع الكهرباء المفاجئ والخصومات غير المبررة. 

وهناك سبب أكثر أهمية وهو أنه عند صدور قرار بزيادة  أسعار الكهرباء، يتم برمجة العدادات لتبدأ العمل بالأسعار الجديدة في تاريخ وساعة محددين، فإذا كان توقيت العداد متقدماً، فقد تبدأ في دفع السعر الجديد قبل موعده الرسمي، وإذا كان متأخراً، قد يطالبك العداد بفروق أسعار بأثر رجعي لاحقاً.

 8 فوائد لمراجعة  تاريخ العداد 

- تفعيل "ساعات الأمان" (الوقت الصديق):
العداد مبرمج تقنياً لعدم فصل التيار في حال نفاد الرصيد خلال "الأوقات الصديقة" (من 5 مساءً حتى 10 صباح اليوم التالي، وأيام الجمعة والعطلات الرسمية). إذا كان وقت العداد خاطئاً، قد يفصل التيار عن منزلك في منتصف الليل أو أيام العطلات رغم وجود هذه الخاصية.

- دقة خصم الرسوم الشهرية:
يتم خصم رسوم خدمة العملاء والرسوم الإدارية آلياً مع أول دقيقة في الشهر الميلادي الجديد. عدم ضبط التاريخ قد يؤدي لخصم الرسوم في وقت غير صحيح أو تكرارها بشكل يربك ميزانيتك.

- في حال كنت تمتلك وحدة مغلقة ولا تستهلك كهرباء، يقوم العداد بخصم رسوم "الإستدامة" شهرياً. إذا كان التاريخ خاطئاً، قد يقوم العداد بخصم تراكمي لعدة أشهر دفعة واحدة بمجرد إستشعار أي نبضة إستهلاك أو شحن الرصيد بالكارت ، مما قد يؤدي لخصم مبلغ كبير من رصيدك في وقت غير متوقع.

- تجنب "المفاجآت المالية" والأثر الرجعي:
في حال وجود خطأ كبير في التاريخ (مثلاً العودة لسنوات سابقة)، وبمجرد تصحيح التاريخ، قد يقوم العداد بخصم رسوم إدارية متراكمة عن تلك السنوات دفعة واحدة "بأثر رجعي"، وهو ما قد يستهلك رصيدك بالكامل فجأة.

- قبول كارت الشحن:
بعض موديلات العدادات ترفض قبول عملية الشحن تماماً إذا وجد النظام فارقاً زمنياً يتجاوز (48 ساعة) بين توقيت عملية الشحن وتوقيت العداد الداخلي، مما يضطرك لمراجعة شركة الكهرباء لتصفير العداد يدوياً.
-أحياناً يظهر على شاشة العداد أكواد خطأ مثل (Err-0201 أو Err-1091) أو ما شابه، ويكون السبب ببساطة هو "تعارض زمني" بين المعالج والذاكرة. ضبط الوقت يقلل من ظهور هذه الأكواد التي قد تثير قلقك وتظن أنها عطل فني جسيم.

- مزامنة سجل الأحداث (Event Log):
العداد يسجل "سجل أحداث" لكل ما يطرأ عليه (إنخفاض جهد، إرتفاع تيار، تذبذب التردد). هذه البيانات هي "الصندوق الأسود" لعدادك؛ وضبط الوقت يضمن أن تكون هذه السجلات دقيقة، وهو ما يفيدك جداً في حال حدوث احتراق لأجهزتك المنزلية بسبب تذبذب التيار، حيث تستخدم هذه السجلات كدليل قانوني للمطالبة بتعويض من شركة الكهرباء.

- التوثيق الفني والقانوني:
العداد يسجل أي محاولة تلاعب (مثل فتح غطاء العداد) بجدول زمني دقيق. عدم انضباط الساعة يجعل التقارير الفنية غير دقيقة، مما قد يعرض المشترك للمساءلة القانونية نتيجة لخطأ في توثيق الواقعة.

) دقة تقارير الاستهلاك (كارت المتابعة):
عند تقديم شكوى من ارتفاع الفاتورة، يعتمد الفني على "كارت المتابعة" الذي يحلل استهلاكك بالساعة. إذا كان وقت العداد خاطئاً، تصبح البيانات غير مفيدة، ويستحيل تحديد الجهاز المتسبب في زيادة الاستهلاك.

-تفعيل التحديثات البرمجية (Firmware Updates):
شركات الكهرباء تقوم أحياناً بتحديث أنظمة العدادات لتحسين الأداء أو إضافة خواص عبر كارت الشحن. هذه التحديثات غالباً ما تكون مرتبطة بجدول زمني محدد؛ فإذا كان تاريخ العداد خارج النطاق الزمني للتحديث، قد يفشل العداد في استقبال التحسينات البرمجية الضرورية لتشغيله بكفاءة.

 كيف يمكن ضبط الوقت والتاريخ؟

عن طريق الفرع: اصطحب كارت الشحن لأقرب مركز خدمة عملاء تابع لشركة الكهرباء واطلب "تحديث الوقت والتاريخ".

عن طريق الموبايل (NFC): استخدام تطبيقات الشحن الرسمية (مثل سهل، خالص، أو My fawry) التي تدعم خاصية NFC؛ حيث يتم تحديث بيانات العداد زمنياً ومزامنتها مع "سحابة البيانات" تلقائياً عند الشحن.

