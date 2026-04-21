بالأستيكة.. حل بسيط لو كارت عداد الكهرباء رفض الشحن

كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع يرفض الشحن أحيانا دون معرفة سبب واضح لذلك ولكن هناك أسباب وحلول سهلة وبسيطة لحل هذه المشكلة.

أساب رفض كارت شحن عداد الكهرباء

- عدم "تفريغ" الكارت في العداد

هذا الخطأ يقع فيه أغلبنا، يجب قبل شحن الكارت من "فوري" أو أي منفذ، وضع الكارت في العداد والتأكد من إنه قرأ البيانات الحالية. فالعداد يعطي "أمر" للكارت إنه مستعد لاستقبال شحنة جديدة. فلو الكارت به بيانات شحنة قديمة ، لن يقبل شحن جديد.

- اتساخ الشريحة النحاسية (العقل المدبر):

الشريحة الصفراء الموجودة بالكارت حساسة جداً. مع كثرة الإستخدام أو الرطوبة، من الممكن أن يتراكم عليها طبقة عازلة من الأتربة أو الدهون، وهذا يجعل العداد لايري الكارت.

الحاجة لتنشيط الكارت:

في بعض الحالات، يحتاج الكارت عملية "تحديث بيانات" أو تنشيط دوري من فرع شركة الكهرباء التابع ليك، خصوصاً لو العداد تعرض لمجال مغناطيس.

- رسائل الخطأ (الأكواد):

لو شاشة العداد ظهر عليها (Err-0101) أو (Err-1102)، هذا معناه أن الكارت به مشكلة فنية أو بيانات غير مطابقة، وهنا لابد من مراجعة الشركة.

ثانياً: خطوات سريعة لحل المشكلة في المزل

- عمل Restart للعداد:

لو العداد "مهنج" أو لا يستجيب، إفصل المفتاح الأوتوماتيك العمومي (بجانب العداد) لمدة 30 ثانية . هذه الحركة تعمل إعادة تهيئة للسيستم وممكن أن تحل المشكلة فوراً.

- "الأستيكة":

بأستيكة رصاص عادية، امسح الشريحة النحاسية في الكارت برفق شديد ، أو بقطعة قماش فيها نقطة كحول بسيطة جداً. لازالة أي طبقة عازلة.

- التأكد من "صافرة القبول":

عند ادخال الكارت، تأكد أنه وصل لآخر الفتحة، وانتظر حتى تسمع "الصافرة" وتظهر كلمة (Good) على الشاشة. لو لم تظهر ، جرب إخراج الكارت وادخاله ببطء.

ثالثاً: تحذيرات هامة لكب تحافظ على الكارت والعداد

يجب عدم الكارت بجواو الموبايل، الراديو، أو الميكروويف؛ لأن الموجات هذه من الممكن مسح البيانات على الشريحة.



لاتجرب وصع كارت جارك في عدادك"، لأن العداد ممكن يبرمج نفسه على كارت واحد ويقفل (Lock).

متى تذهب للشركة

إذا جربت كل هذه الخطوات ولم يشحن العداد ، لذلك توجه لأقرب فرع للشركة ومعك الكارت الخاص بالعداد، وصورة واضحة للموبايل تظهر فيها رسالة الخطأ التي تظهر على شاشة العداد.