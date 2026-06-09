مبادرة شمس الصناعة.. تزويد 7 آلاف مصنع بالطاقة الشمسية خلال عامين

أكد حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، أن مبادرة "شمس الصناعة" تهدف إلى إدخال نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى حوالي 7 آلاف مصنع خلال العامين المقبلين، بتكلفة تقديرية تصل إلى 15 مليار جنيه.

وقال حسين الغزاوي، خلال لقاء له لبرنامج “ٍستودي إكسترا”، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تمويل المبادرة سيتم من خلال حزم تمويلية وتسهيلات مصرفية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب مساهمات من بنوك أوروبية ومؤسسات دولية تدعم مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن اختيار المصانع المشاركة يتم وفق معايير فنية محددة، مع التركيز على المصانع التي تمتلك مساحات أسطح كبيرة واعتمادًا مرتفعًا على الاستهلاك النهاري، مثل مصانع الأغذية والتعبئة والتغليف.

أنظمة الطاقة الشمسية

وأشار إلى أن أنظمة الطاقة الشمسية يمكن أن تغطي ما بين 30% إلى 40% من احتياجات بعض المصانع من الكهرباء، بما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية.