بعد قرار مد العمل في المكاتب.. ما المقصود بتصديق المستندات من الخارجية؟

قررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مد فترات العمل في بعض مكاتب التصديقات؛ للتيسير على المواطنين، حيث سيبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الأحد 14 يونيو 2026.

ويهدف هذا القرار إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين يحتاجون إلى تصديق مستنداتهم الرسمية، سواء كانت شهادات ميلاد، أو زواج، أو شهادات دراسية، أو توكيلات، وغيرها من المستندات المطلوبة للاستخدام خارج مصر، وذلك من خلال زيادة ساعات العمل وتوفير أيام إضافية.







مواعيد العمل الجديدة في مكاتب التصديقات

تكون مواعيد العمل في المكاتب المشمولة بالقرار من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً، من الأحد إلى الخميس، بالإضافة إلى العمل يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

المكاتب المشمولة بمد فترة العمل

مكتب تصديقات أحمد عرابي (96 شارع أحمد عرابي - المهندسين - محافظة الجيزة).

مكتب تصديقات المريلاند (نهاية سور حديقة المريلاند - مصر الجديدة - محافظة القاهرة).

مكتب تصديقات 6 أكتوبر (الحي السابع - جامعة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة).

مكتب تصديقات سموحة (مبنى مديرية الإسكان والمرافق - سموحة - محافظة الإسكندرية).

مكتب تصديقات سان استيفانو (عمارة الأوقاف - سان استيفانو - محافظة الإسكندرية).

مكتب تصديقات المنيا (مجلس مدينة المنيا - محافظة المنيا).

مكاتب التصديقات التي تعمل بالمواعيد الرسمية (لا يشملها القرار)

نوهت الوزارة بعناوين باقي مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، والتي سيكون العمل بها وفقًا لمواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، وتشمل:

مكتب تصديقات العاصمة الجديدة (أمام مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة).

مكتب تصديقات الجامعة البريطانية (مدينة الشروق - مقر الجامعة البريطانية).

مكتب تصديقات جامعة عين شمس (مقر جامعة عين شمس – العباسية - محافظة القاهرة).

مكتب تصديقات حلوان (مقر جامعة العاصمة الجديدة "حلوان سابقًا" بمقر الجامعة في عين حلوان - محافظة القاهرة).

مكتب تصديقات جامعة القاهرة (مدينة الطلبة - أمام جامعة القاهرة - محافظة الجيزة).

مكتب تصديقات مبنى إيزيس (عمارة إيزيس - 7 شارع لاظوغلى - جاردن سيتى - محافظة القاهرة).

مكتب تصديقات الترجمان (الترجمان جروب - ميناء القاهرة البري - محافظة القاهرة).

مكتب تصديقات الغرفة التجارية بالجيزة (مبنى الغرفة التجارية بميناء الجيزة - محافظة الجيزة).

مكتب تصديقات القوات المسلحة (مجمع خدمات القوات المسلحة - مدينة نصر - محافظة القاهرة).

مكتب تصديقات الاستثمار (مبنى هيئة الاستثمار - شارع صلاح سالم - محافظة القاهرة).

مكتب تصديقات شبين الكوم (المركز الإعلامي - كورنيش النيل - مدينة شبين الكوم - محافظة المنوفية).

مكتب تصديقات بنى سويف (2 شارع عبد السلام عارف - مدينة بنى سويف - محافظة بنى سويف).

مكتب تصديقات بنها (مقر الغرفة التجارية بمدينة بنها - محافظة القليوبية).

مكتب تصديقات المنصورة 1 (مقر مجلس مدينة طلخا - مدينة المنصورة - محافظة الدقهلية).

مكتب تصديقات المنصورة 2 (شارع المشاية السفلية - مدينة المنصورة - محافظة الدقهلية).

مكتب تصديقات السنبلاوين (شارع مدينة السنبلاوين - محافظة الدقهلية).



مكتب تصديقات الأكاديمية البحرية (مقر الأكاديمية البحرية - أبو قير - محافظة الإسكندرية).

مكتب تصديقات العامرية (مبنى هيئة الاستثمار - العامرية - محافظة الإسكندرية).

مكتب تصديقات كفر الشيخ 1 (ديوان عام محافظة كفر الشيخ).

مكتب تصديقات كفر الشيخ 2 (مقر الغرفة التجارية بكفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ).

مكتب تصديقات بورسعيد (مقر الغرفة التجارية - محافظة بورسعيد).

مكتب تصديقات الإسماعيلية (شارع شبين - مدينة الإسماعيلية).

مكتب تصديقات أسوان (مبنى مجمع محاكم الدولة - محافظة أسوان).

مكتب تصديقات قنا (20 شارع 23 يوليو - مدينة قنا - محافظة قنا).

مكتب تصديقات سوهاج (مبنى الهيئة العامة للاستثمار - محافظة سوهاج).

مكتب تصديقات أسيوط 1 (مبنى جامعة أسيوط - محافظة أسيوط).

مكتب تصديقات أسيوط 2 (مبنى مجلس مدينة مبارك - حي الأربعين - محافظة أسيوط).

مكتب تصديقات الشرقية (مجلس مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية).

مكتب تصديقات البحيرة (مقر ديوان عام محافظة البحيرة).

مكتب تصديقات طنطا (مبنى المجلس الشعبي المحلى - مدينة طنطا - محافظة الغربية).

مكتب تصديقات السويس (مقر الغرفة التجارية - محافظة السويس).

مكتب تصديقات دمياط (مبنى الغرفة التجارية – محافظة دمياط).

ما المقصود بتصديق المستندات من الخارجية المصرية؟

تصديق المستندات من الخارجية المصرية لا يعني مراجعة مضمون الورقة أو الحكم على صحتها الموضوعية، بل يعني اعتماد الختم والتوقيع وصفة الجهة التي أصدرت المستند أو اعتمدته قبل الوصول إلى مكتب التصديقات، لذلك قد يكون المستند صحيحًا في محتواه، لكنه يرفض بسبب نقص ختم سابق أو لأن الجهة المختصة لم تعتمد الأصل قبل التوجه للخارجية.

متى تحتاج إلى تصديق المستندات من الخارجية المصرية؟

تحتاج إلى مكاتب تصديقات الخارجية عندما يكون لديك مستند مصري مطلوب تقديمه خارج مصر أو لدى جهة أجنبية داخل مصر، مثل:

- شهادات الميلاد والزواج والطلاق.

- الشهادات الدراسية وكشوف الدرجات.

- التوكيلات والأحكام القضائية.

- المستندات الطبية والتجارية.

- المستندات المرتبطة بالعمل والهجرة.

الأوراق المطلوبة قبل الذهاب إلى مكتب التصديقات

- المستندات التعليمية: مثل شهادة التخرج وكشف الدرجات، تحتاج إلى اعتماد من الجهة المختصة (المدرسة أو الجامعة) قبل التوجه للخارجية.

- مستندات الأحوال الشخصية: مثل شهادة الميلاد والزواج والطلاق، تحتاج إلى أن تكون مستخرجة رسميًا ومستوفية الاعتماد السابق.

- المستندات الطبية: مثل التقارير الطبية والشهادات الصحية، يلزم فيها اعتماد الجهة المختصة.

- المستندات التجارية: مثل الفواتير وشهادات المنشأ، تحتاج إلى ختم الجهة المهنية أو التجارية المختصة.

- المستندات القانونية: مثل التوكيلات والأحكام، يجب أن تكون موثقة من الشهر العقاري أو المحكمة قبل التصديق.



نصائح قبل التوجه لمكتب التصديقات

- الحضور المبكر: أفضل وقت للذهاب هو بداية اليوم، من التاسعة صباحًا، لتجنب الزحام.

- مراجعة المستندات: تأكد من استيفاء جميع الاعتمادات السابقة قبل التوجه للخارجية.

- اختيار الفرع المناسب: اختر الفرع الأقرب جغرافيًا مع مراعاة مواعيد العمل والضغط المتوقع.

- الاحتفاظ بالإيصال: بعد التصديق، راجع أن الختم واضح وأنك استلمت كل المستندات دون نقص.