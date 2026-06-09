حمزة العيلي: مبسوط بترشيحي لتجسيد شخصية مصطفى محمود في رمضان القادم

كشف الفنان حمزة العيلي عن ترشيحه من قبل الشركة المتحدة لتجسيد شخصية العالم والمفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود في عمل فني كبير مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أن هذا الدور يمثل له شرفًا كبيرًا نظرًا لما يحمله صاحب الشخصية من تأثير فكري وإنساني واسع.

وأعرب العيلي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”،، عبر فضائية “الحياة”، عن أمنيته في تقديم الشخصية لما تحمله من طابع إنساني قريب من الجمهور، مؤكدًا دعمه للأعمال الفنية ذات الرسائل الهادفة.

وعلى الصعيد الشخصي، كشف عن رغبته في الزواج قريبًا وتكوين أسرة، مشيرًا إلى أن مهنة الفن مليئة بالضغوط والتحديات، رغم شغفه الكبير بها وحبه للأطفال والسفر والموسيقى.

فيلم قصير في المستقبل

كما تحدث عن رغبته في إعادة تقديم بعض الأعمال السينمائية الكلاسيكية مثل فيلم “الهروب” للنجم أحمد زكي و“الكيت كات” للفنان محمود عبد العزيز برؤية جديدة، مع إبداء اهتمامه بخوض تجربة الإخراج من خلال فيلم قصير في المستقبل.