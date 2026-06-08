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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حمزة العيلي: شريف عرفة وخالد جلال أصحاب فضل في مسيرتي.. وانتقادات "مأمون وشركاه" أحزنتني

حمزة العيلي
حمزة العيلي
محمود محسن

كشف الفنان حمزة العيلي العديد من المحطات المهمة في مسيرته الفنية وحياته الشخصية،  مشيرا إلى أن ولادته كانت صعبة للغاية، حيث عانت والدته بشدة خلال فترة الولادة، مشيرًا إلى أن تلك الواقعة ظلت حاضرة في ذاكرة أسرته لسنوات طويلة.

وأكد خلال لقاء له لبرنامج “واحد الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن حبه وتقديره الكبير للمخرج شريف عرفة، واصفًا إياه بأنه صاحب فضل كبير عليه، كما أشاد بالمخرج خالد جلال، معتبرًا أنه أحد أبرز المبدعين الذين أسهموا في اكتشاف ودعم العديد من المواهب الفنية.

وتحدث العيلي عن فوزه بجائزة عن دوره في مسلسل "رسالة الإمام" خلال مهرجان العلمين، مؤكدًا أنه شعر بفخر كبير بهذا التكريم، كما أعرب عن حبه الشديد للأعمال التاريخية ورغبته في تقديم المزيد منها، رغم ما تتطلبه من مجهود وتدريب مكثف. وأشار إلى سعادته بالمشاركة في العمل إلى جانب الفنان خالد النبوي.

وعن مشاركته في مسلسل "الكتيبة 101"، أوضح أن نجاحه في فيلم "إكس لارج" دفع العديد من صناع الأعمال الفنية إلى ترشيحه لأدوار مشابهة لشخصيته في الفيلم، إلا أنه رفضها جميعًا حتى لا يقع في فخ التكرار، لافتًا إلى أن دور الضابط "كريم" في "الكتيبة 101" كان فرصة مختلفة ومميزة بالنسبة له، خاصة أنه مستوحى من قصة حقيقية، كما أعرب عن فخره بالتكريم الذي ناله عن هذا العمل.

وأشار إلى مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الكبير أوي"، مؤكدًا حبه للفنان أحمد مكي وإعجابه الكبير بالمسلسل.

وكشف العيلي عن مروره بفترة من الاكتئاب، موضحًا أنه استعان خلالها بعدد من المشايخ، من بينهم الشيخ طه والشيخ الطاروطي، وأن هذه الفترة ساعدته على استعادة هدوئه النفسي وتوازنه، مؤكدًا أن الفنان بطبيعته ينظر إلى الحياة من زاوية مختلفة.

كما أشاد بسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، واصفًا إياها بأنها قامة فنية كبيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يرفض تقديم أي دور لا يقتنع به فنيًا مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أن طبيعته الكتومة والتزامه الفني حرماه من بعض الفرص المهمة.

وأضاف أنه يحرص دائمًا على تقديم شخصيات متنوعة ترضي الجمهور، لافتًا إلى أنه عادة ما يتخلص من تأثير الشخصية فور انتهاء التصوير، إلا أن بعض الأدوار تظل عالقة معه لفترة. كما أكد أنه يفضل جودة الأعمال الفنية على كثرتها.

وعن بداياته المسرحية، أوضح أنه بدأ من خلال عروض وزارة الثقافة قبل أن تتوالى مشاركاته الفنية في المسرح والدراما، مشيرًا إلى أنه قدم العديد من الأعمال الناجحة، من بينها "إكس لارج"، و"رسالة الإمام"، و"ضد الكسر"، و"ابن أصول"، و"حكاية نرجس"، و"النص"، و"طاقة نور"، و"ابن حلال".

كما تحدث عن تجسيده لشخصية المطرب الراحل محرم فؤاد في أحد الأعمال الفنية، مؤكدًا أنه من عشاق الفنان محمد منير والفنان جورج وسوف، وأنه اعتاد منذ صغره تقليد أغاني محمد منير وتقديمها على المسرح في بداياته الفنية.

حلمه بالعمل معه تحقق من خلال مسلسل "مأمون وشركاه

وكشف العيلي عن حبه الكبير للزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن حلمه بالعمل معه تحقق من خلال مسلسل "مأمون وشركاه"، إلا أنه تعرض عقب عرض العمل لانتقادات من بعض المتابعين الذين رأوا أن الشخصية التي قدمها أساءت إلى صورة الإسلام، وهو ما أحزنه بشدة. وأضاف أنه كان يرد على هذه الانتقادات بالتأكيد على أن المظهر الخارجي لا يعبر بالضرورة عن حقيقة الإنسان، مشيرًا إلى أن الشخصية كانت تحمل قدرًا كبيرًا من الجرأة والمخاطرة الفنية

حمزة العيلي الولادة شريف عرفة خالد جلال المواهب

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