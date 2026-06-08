حمزة العيلي: شخصية "درويش" في "النص" أسعدتني.. وحب الجمهور جائزتي الحقيقية

كشف الفنان حمزة العيلي عن كواليس مشاركته في مسلسل "النص"، مؤكدًا أن شخصية "درويش" حققت له ردود فعل إيجابية واسعة أسعدته كثيرً.

وقال العيلي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، إنه استمتع بالعمل مع الفنان أحمد أمين، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققته شخصية "درويش" فاق توقعاته، خاصة مع تفاعل الجمهور الكبير معها.

وتحدث العيلي عن معاناته في طفولته مع التلعثم في الكلام، موضحًا أن هذه المشكلة كانت تختفي تمامًا عند وقوفه على المسرح. وأضاف أن مخرج مسلسل "النص" اقترح توظيف هذه الصفة ضمن تفاصيل الشخصية، كما شجعه أحمد أمين على تقديمها بهذه الطريقة واللهجة، بما يخدم البناء الدرامي للدور.

وعن تحضيراته للشخصية، أوضح أن ملامح أي شخصية تبدأ في التشكّل داخل ذهنه بمجرد قراءة السيناريو، حيث يتخيل الشكل وطريقة الأداء والتفاصيل المختلفة، قبل الانتقال إلى مرحلة البروفات. وأكد أن التعاون مع المخرج حسام علي والفنان أحمد أمين اتسم بحالة كبيرة من التناغم والانسجام، ما انعكس على نجاح العمل.

وأشار العيلي إلى أن لقب "الحرباء"، الذي أطلقه عليه البعض بسبب قدرته على تقديم شخصيات متنوعة، يسعده كثيرًا، مؤكدًا أنه يفضل دائمًا التجدد وتقديم أنماط مختلفة من الأدوار، رغم ما يفرضه ذلك من ضغوط كبيرة وتركيز مستمر، خاصة في الأعمال التي تتضمن مشاهد معقدة وصعبة.

وخلال الحلقة، عرض البرنامج تقريرًا تضمن آراء عدد من المشاهدين الذين أشادوا بأدائه في المسلسل، وهو ما وصفه العيلي بأنه "الجائزة الحقيقية"، مؤكدًا أن محبة الجمهور وتقديرهم لعمله تمثل أكبر مكافأة يمكن أن يحصل عليها الفنان.

كما أكد أن أجواء الحب والتفاهم التي سادت كواليس مسلسل "النص" كانت من أبرز عوامل نجاحه، لافتًا إلى أن فريق العمل كان حريصًا دائمًا على تطوير المشاهد وإضافة لمسات إبداعية تخدم العمل وتمنحه روحًا خاصة.

كتب أغنية كان يتمنى تقديمها

وكشف عن كواليس مشهد الحلم في نهاية المسلسل، موضحًا أنه كان يحمل الكثير من المشاعر المختلطة، حيث ظهر "درويش" وقد أصبح نجمًا مشهورًا، حتى إنه تصدر أفيشات العمل، مشيرًا إلى أنه كتب أغنية كان يتمنى تقديمها خلال هذا المشهد، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذ الفكرة.