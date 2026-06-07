عمرو الليثي يكرم حمزة العيلي ويهديه درع بمناسبة تفوقه في دراما رمضان من خلال حكاية نرجس والنص

في حوار تلفزيوني وحلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس وتذاع علي مدار يومي الاحد وغدا الاثنين واستضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي النجم حمزة العيلي.

وقال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة نلتقي مع فنان من طراز رفيع ، اثبت ان الموهبة الحقيقية بتفرض نفسها وانتا نقف مبهورين قدام قدرتة المدهشة على التقمص

واضاف الليثي وفى موسم درامى استثنائى قدر يسرق الاضواء من خلال شخصية عونى فى مسلسل حكاية نرجس وشخصية درويش فى مسلسل النص ، فى حكاية نرجس قدم شخصية الزوج الذي يعانى من صراعات نفسية واجتماعية معقدة.

وتابع أن مسلسل النص جسد شخصية درويش القادر على التنكر فى عصابة النص بأداء شديد الاتقان والجمال، ومن خلال هذين العملين أكد انة جوكر الدراما المصرية ، واثبت ان الفنان الحقيقى هو اللى بيكتب ملامح الشخصية بملامح وجهة قبل ما يقراها على الورق.

وأعرب الفنان حمزة العيلي انني سعيد وفخور بكوني ضيفا مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس

كما قام الليثي بتكريمه بإسمه واسم الشركة المتحدة وقناة الحياة بمناسبة تألقه في الموسم الدرامي في شهر رمضان الماضي من خلال شخصية عونى فى مسلسل حكاية نرجس وشخصية درويش فى مسلسل النص ، وأهداه درع التكريم

وكشف العيلي خلال الحلقة عن كواليس مشاركته في دراما رمضان ، كما تحدث عن لحظات اعتراف صادمة ومواقف إنسانية مؤثرة من حياته ولحظة موت محققة عاشها بنفسه: "رجلي كانت على القضيب وعجلة القطر كانت معدية كدة رحت ساحب رجلي".

كما تحدث عن فلسفته في الحياة والتمثيل، و عن لحظات الضعف الفني، معترفاً: "وافقت على دور وندمت عليه بعد توقيع العقد لاني كنت محتاج فلوس.. كنت ساعتها بعاني من فترة اكتئاب".

كما تحدث أيضاً عن أصعب مشهد مر به: "المشهد بتاع الحمام وتكسير الرجل صعب جداً واستنزفني نفسياً وعصبياً". كما كشف عن حلمه الكبير: "نفسي أعمل واقدم شخصية مصطفى محمود الدكتور العظيم.. ده الحلم الكبير أوي الذي يتمناه ".

كما تناولت الحلقة الحديث عن حياته الخاصة والأسرية وتوجيه رسالة الي اسرته : "باعتذر لوالدي ووالدتي واخواتي لو شافوا مني أيام صعبة زمان".