حمزة العيلي: أتمنى تجسيد شخصية مصطفى محمود.. وأحلم بترك أعمال تحترم الجمهور والفن

كشف الفنان حمزة العيلي عن طموحاته الفنية وأحلامه الشخصية، مشيرا إلى انه يتمنى تجسيد شخصية أحد الأشخاص العاديين الذين يمتلكون قصص نجاح ملهمة، مشيرًا إلى إيمانه بالفن الذي يقدم رسالة ويترك أثرًا إيجابيًا لدى الجمهور.

وأعرب العيلي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، عن فخره الكبير بترشيحه من الشركة المتحدة لتجسيد شخصية الدكتور مصطفى محمود في عمل فني ضخم، مؤكدًا أنه من عشاق المفكر والطبيب الراحل، لما تركه من تأثير كبير في المجتمع من خلال أفكاره وإبداعه وقدرته على التواصل مع الناس، واصفًا إياه بأنه شخصية استثنائية وملهمة.

وعلى الصعيد الشخصي، أكد العيلي حبه الشديد للسفر والاستماع إلى الموسيقى، معربًا عن أمله في الزواج قريبًا وتكوين أسرة، مشيرًا إلى أن مسيرة الفن مليئة بالتحديات والضغوط، لكنها في الوقت نفسه تمنح الفنان الكثير من الخبرات. كما أكد حبه الكبير للأطفال وتعلقه بهم.

وأوضح أنه يرفض الكذب والفشل وإحباط الجمهور، معتبرًا أن احترام المشاهد مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الفنان. وأضاف أن لديه طقوسًا خاصة في التحضير للأدوار، تعتمد على الاستماع إلى الموسيقى وقراءة السيناريو بعناية لفهم تفاصيل الشخصية وأبعادها المختلفة.

وكشف عن رغبته في التعاون مع عدد من نجمات الفن، من بينهن حنان مطاوع ومنة شلبي وريهام حجاج، إلى جانب العديد من كبار الفنانين الذين يتمنى الوقوف أمامهم في أعمال فنية مستقبلية.

وأشار العيلي إلى أنه فكر في خوض تجربة الإخراج وتقديم فيلم قصير، مؤكدًا أن للإخراج متعة مختلفة تمنح الفنان مساحة أوسع للتعبير عن رؤيته الفنية. كما أعرب عن رغبته في إعادة تقديم فيلمي "الهروب" و"الكيت كات" برؤية جديدة إذا أتيحت له الفرصة.

وعن أكثر ما يتمنى لو عاد به الزمن إلى الوراء، قال إنه يتمنى العودة إلى والديه وأسرته واستعادة بعض اللحظات الجميلة معهم.

وفي ختام حديثه، وجه العيلي رسالة اعتذار لكل شخص أخطأ في حقه دون قصد، كما اعتذر لوالديه وإخوته عن أي أيام صعبة مروا بها معه في الماضي، مؤكدًا أن أمنيته الكبرى هي أن يترك بعد رحيله أعمالًا فنية لا تُنسى، وأن يتذكره الناس باعتباره فنانًا احترم جمهوره واحترم فنه.