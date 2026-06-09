الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تفاصيل الاتفاق المالي بين النادي الأهلي والمدرب المغربي حسين عموته وجهازه الفني المعاون.

وأوضح شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاتفاق يقضي بحصول الجهاز الفني على راتب شهري قدره 220 ألف دولار، ضمن التعاقد المرتقب مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن العقد يتضمن أيضًا شرطًا جزائيًا بقيمة 3 أشهر من الراتب، في حال إنهاء التعاقد من قبل أي طرف قبل نهاية مدة الاتفاق.

وأشار إلى أن هذه التفاصيل تأتي في إطار المفاوضات النهائية بين الطرفين، في انتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال الفترة المقبلة.