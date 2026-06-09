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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

عموتة
عموتة
محمد بدران   -  
يارا أمين

استعرض الناقد الرياضي عصام شلتوت، أبرز المحطات التدريبية في مسيرة المدرب المغربي الحسين عموتة، والذي يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات على المستويين القاري والدولي.

وكتب شلتوب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بدأ عموتة مسيرته مع نادي الفتح الرباطي، حيث قاده لتحقيق إنجاز تاريخي تمثل في الصعود والتتويج بـكأس العرش المغربي، بالإضافة إلى الفوز بـكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2010، ليكون أول لقب قاري في تاريخ النادي.

وانتقل بعدها إلى نادي السد، حيث حقق نجاحات بارزة شملت التتويج بالدوري القطري، وكأس الأمير، وكأس الشيخ جاسم، وقدم خلالها كرة منظمة جعلت الفريق من أقوى أندية المنطقة.

أما أبرز محطاته فكانت مع نادي الوداد الرياضي، حيث قاده للتتويج بـدوري أبطال إفريقيا 2017 على حساب الأهلي، ليصبح أول مدرب مغربي يحقق اللقب القاري، إلى جانب الفوز بالدوري المحلي.

وفي عام 2019، تولى تدريب المنتخب المغربي المحلي، ونجح في التتويج بـبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2020، مؤكدًا قدرته على النجاح في العمل تحت ضغط البطولات القارية.

كما قاد منتخب الأردن إلى إنجاز تاريخي بوصوله إلى نهائي كأس آسيا 2023، في واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الكرة الأردنية، قبل الخسارة أمام منتخب قطر في المباراة النهائية.

ويُعد هذا السجل الحافل دليلًا على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها عموتة قبل توليه المهمة الفنية مع النادي الأهلي.

الحسين عموتة الأهلي مدرب الأهلي انجازات وبطولات

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