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حطه على الشاحن.. المغربي الحسين عموتة مديرا فنيا للأهلي بنسبة 95%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حطه على الشاحن.. المغربي الحسين عموتة مديرا فنيا للأهلي بنسبة 95%

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

بات المدرب المغربي الحسين عموتة على أعتاب تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، بعدما شهدت الساعات الأخيرة تطورات كبيرة في ملف المدير الفني الجديد، وسط مؤشرات قوية تؤكد اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد إبراهيم فايق خلال تصريحات تلفزيونية علي قناه ام بي سي مصر ووفقاً لما يتم تداوله في الأوساط الرياضية، فإن فرص تولي عموتة تدريب الأهلي أصبحت كبيرة للغاية، حيث تتراوح نسبة إتمام الاتفاق بين 90% و95%. 

وأشار فايق بان  المعطيات الحالية إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، مع وجود توافق على عدد من البنود الرئيسية الخاصة بالتعاقد.

ويأتي ذلك في إطار تحركات إدارة الأهلي لحسم ملف الجهاز الفني الأجنبي خلال الفترة الحالية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالجهاز الفني الجديد بالتزامن مع رحيل المدرب الحالي ييس توروب، حيث ترغب الإدارة في ضمان الاستقرار الفني وعدم حدوث أي فراغ داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتؤمن الإدارة بأن التعاقد مع مدرب يمتلك خبرات كبيرة في الكرة العربية والأفريقية قد يمنح الفريق دفعة قوية لتحقيق الأهداف المرجوة خلال الموسم الجديد.

تغييرات مرتقبة في قطاع الكرة

وفي سياق متصل، لا تقتصر التغييرات المنتظرة داخل الأهلي على الجهاز الفني فقط، بل تمتد أيضاً إلى الهيكل الإداري الخاص بقطاع الكرة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى وجود اتجاه قوي لتعيين وائل جمعة في منصب مدير الكرة، خلفاً لـ وليد صلاح الدين، ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتطوير منظومة العمل داخل الفريق الأول.

الإعلان الرسمي يترقبه الجمهور

ورغم قوة المؤشرات التي ترجح إتمام الاتفاق، فإن الإعلان الرسمي لم يصدر حتى الآن، ما يجعل جماهير الأهلي في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الساعات المقبلة، خاصة مع اقتراب حسم أحد أهم الملفات داخل النادي قبل انطلاق التحديات القادمة.

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